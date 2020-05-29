شركة سامسونغ تكشف سعر ومواصفات هاتف جلاكسي M10 و M11 قبل أيام على الإطلاق

هاتفين جديدين تستعد شركة سامسونغ ، الشركة الكورية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية لإطلاقهما رسميًا في الأسواق، وذلك قبل أيام قليلة على طرحهما وهما هاتف جلاكسي M10 و M11 وكشفت الشركة عن مواصفاتهما وسعرهما المتوقعة وفقًا لموقع sammobile التقني، حيث ذكر الموقع أن سامسونغ عازمة على طرح هاتف Galaxy M10 في الهند، بسعر 120 دولار للإصدار ذي ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجا، وأما هاتف Galaxy M11 سيتم إصداره بسعر 145 دولارًا، بينما سيكون الإصدار ذا 4 جيجابايت رام ممكن أن يبدأ بسعر 170 دولارًا.

هاتف جلاكسي M10 و M11

مواصفات هاتف جلاكسي M10

سوف يأتي هاتف Galaxy M10 بحسب الموقع التقني بالمواصفات التالية:

الشاشة IPS LCD ، بمقاس 5.7 بوصة، وبدقة HD + على شكل قطرة ماء.

يعمل الهاتف بنظام Android 10 مع One UI 2.0.

المعالج : من نوع Snapdragon 439.

ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 32 جيجابايت.

يأتي الهاتف مع فتحة بطاقة microSD.

المرجح أن يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا مزدوجة، ويتكون من مستشعر أساسي 13 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

مزود الهاتف بفتحة لبطاقة SIM مزدوجة.

يدعم الاتصال بـ ( Wi-Fi، وبلوتوث، ومنفذ USB Type-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، إلا أنه يفتقر إلى قارئ بصمات الأصابع.

الهاتف سوف يكون بعدة خيارات للألوان وهي: الأسود، والأزرق، والأحمر.

مواصفات هاتف جلاكسي M11

أما الهاتف الآخر الجديد جلاكسي Galaxy M11فسيأتي بالمواصفات التالية كما هو متوقع: