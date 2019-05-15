شركة “فيسبوك” توقف خاصيّة “البث المباشر” منعًا للتحريض على العنف والكراهية

قرّرت شركة “فيسبوك” اتخاذ إجراءات جديدة لحظر خاصيّة البثّ المباشر عقابًا لأيّ مستخدم يستعملها في نشر أعمال العنف والكراهية.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه سيتخذ إجراءات جديدة حتى يمنع انتشار أعمال العنف والكراهية، والتحريض عليهما، كما حصل في مقطع الفيديو الذي بثه الإرهابيّ المعتدي على المصلّين في مسجدين بنيوزيلندا،منتصف شهر مارس الماضي.

فيسبوك: حجب خاصية البث المباشر

من بين العقوبات التي ستفرضها إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها ستحجب خاصيّة البث المباشر ” facebook live ” بالنسبة لأيّ مستخدم يقوم بنشر أيّ مشاهد تتضمن عنفًا أو تحرّض على الكراهية بين البشر أيًّا كان عرقهم أو لونهم أو جنسهم، لمدة شهر كامل، وذلك لمخالفته سياسة الاستخدام العام، بصفة خاصة، خاصية البث المباشر، وكذلك لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كأن يحيل المستخدم على رابط لتصريحات إرهابية.

وأكد موقع “فيسبوك” في بيانه، أنه يستثمر 7.5 مليون دولار في شراكات بحثية جديدة مع أكاديميين بارزين من ثلاث جامعات، وهي جامعة ماريلاند، وجامعة كورنيل، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، بهدف تحسين تكنولوجيا تحليل الصور والفيديو. وقالت الشركة إنها ستعمل على نقل الشروط الجديدة لمنع مثل هذه المحتويات التي تحرّض على العنف والكراهية إلى مناطق أخرى قريبًا.

واتخذت شركة “فيسبوك” هذه الإجراءات الجديدة في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في نيوزيلندا، وذلك لمنع استخدام خدمات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر الأذى والكراهية للآخر، وبالتالي فقد عملت على تقييد الأشخاص الذين ينتهكون القواعد المتفق عليها، بما في ذلك سياسة المنظمات الخطرة والأفراد، من استخدام ” facebook live”

وأكدت إدارة “فيسبوك” أنّ الغالبية العظمى من الناس يستخدمون ” facebook live” لأغراض إيجابية، مثل مشاركة لحظة مع الأصدقاء، أو زيادة الوعي بقضية يهتمون بها. ومع ذلك ، يمكن إساءة استخدام هذه الخاصية، وبالتالي فهي تريد اتخاذ خطوات للحدّ من مثل هذه الاعتداءات.

تطبيق سياسية “الضربة الواحدة”

أضافت شركة فيسبوك: “اليوم نقوم بتشديد القواعد التي تنطبق بشكل خاص على ” facebook live”، حيث سنطبق الآن سياسة “الضربة الواحدة” على “Live” فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم. من الآن فصاعدًا ، سيتم تقييد أي شخص ينتهك سياساتنا الأكثر خطورة من استخدام “Live” لفترات زمنية محددة – على سبيل المثال 30 يومًا – بدءًا من أول مخالفة له. وسيتم الآن حظر أي شخص يشارك رابطًا لبيان صادر عن جماعة إرهابية بدون سياق من استخدام “Live” لفترة محددة من الوقت.

وأشارت إلى أنّ “هذه قضايا معقدة، ويواصل خصومنا تغيير التكتيكات. نحن نعلم أنه فقط من خلال التزام اليقظة، والعمل مع الخبراء، والشركات الأخرى، والحكومات، والمجتمع المدني حول العالم، سنتمكن من الحفاظ على سلامة الناس من خلال العمل معًا”.

وكان الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، بثّ يوم 15 مارس الماضي، مقطع فيديو مباشر على “فيسبوك لايف” لمدة 17 دقيقة، يظهر اعتداءه السافر على مسلمين يؤدون صلاة الجمعة في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.