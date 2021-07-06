شركة واتساب تحذر المستخدمين بحظر حساباتهم في حال تنزيل هذا التطبيق على هواتفهم أندرويد

أصدرت شركة واتساب تحذيرًا اليوم لجميع مستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم وهددت بحظر حساباتهم في حال تنزيل تطبيق شائع يفتح ميزات مراسلة واتس آب الجديدة، وجاء هذا التحذير بعد أن انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي الشهر الماضي، نسخة غير رسمية من واتس آب، مما يواجه المليارات من مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير، الحظر لحساباتهم.

شركة واتساب تهدد

ما هو تطبيق GB WhatsApp

وكان أندرويد صمم ما يسمى GB WhatsApp الذي يقدم مزايا مثل: الردود التلقائية على الرسائل، وإمكانية استرجاع الرسائل المحذوفة وعدد من الميزات الأخرى، التي لم يتم توفيرها في الإصدار الرسمي لتطبيق واتساب بعد، وقد جرى تصميم هذا التطبيق ليكون مشابهًا إلى حد كبير للإصدار الرسمي بحيث يعتقد الكثيرون على أنه تم تطوير التطبيق الأصلي في الوقت الذي لا علاقة لتطبيق GB WhatsApp بالإصدار الرسمي.

الحظر عند تنزيل GB WhatsApp على اندرويد

وأدت الميزات الجديدة التي لا مثيل لها من قبل وسمح التطبيق GB WhatsApp بفتحها إلى جذب الكثيرون من المستخدمين في أنحاء العالم إلى تنزيله على هواتف الأندرويد، ولكن الوصول إلى تلك الميزات عبر هذا التطبيق والحيل الإضافية، سيعرض المستخدمين إلى حظر حساباتهم حسب تهديد شركة واتساب وقيامهم بتنزيل برنامج غير رسمي تابع لجهة خارجية، مثل GB WhatsApp.

التطبيقات المُقلّدة محظورة بموجب شروط الخدمة

وفي بيان لشركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب للتراسل أكدت أن التطبيقات المقلدة محظورة بموجب شروط الخدمة، وأضافت: “إذا تلقيت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك محظور مؤقتا، فهذا يعني أنك على الأرجح تستخدم إصدارا غير مدعوم من واتس آب بدلا من تطبيق واتس آب الرسمي، وإذا لم تقم بالتبديل إلى التطبيق الرسمي بعد أن تم حظره مؤقتا، فقد يتم حظر حسابك نهائيا من استخدام واتس آب”.

وتابع بيان فيسبوك بالقول: “يُحظر استنساخ التطبيقات التي ترتبط بحساب “واتس آب” الخاص بك لتقديم إمكانات جديدة غير مدعومة في التطبيق الأصلي المملوك لـ”فيسبوك”. ووفقا لـ”واتس آب”، تم تصميم هذه السياسة لحماية المستخدمين من المخاوف الأمنية”.

التطبيقات غير المدعومة

وأوضحت شركة واتساب في تعليق لصحيفة “ذي صن” البريطانية: أن “التطبيقات غير المدعومة، مثل WhatsApp Plus أو GB WhatsApp أو التطبيقات التي تدّعي نقل محادثات واتس آب بين الهواتف، هي إصدارات معدلة من واتس آب، وتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية بواسطة جهات خارجية وتنتهك شروط الخدمة الخاصة بنا، ولا تدعم واتس آب تطبيقات الجهات الخارجية هذه لأننا لا نستطيع التحقق من صحة ممارساتها الأمنية”.

ويجدر الذكر أن التطبيق GB WhatsApp لم يتم توفيره حتى الآن في متجر جوجل بلاي، وبالتالي على المستخدمين من أجل تنزيله على هواتفهم الأندرويد، عليهم البحث عنه في متاجر التطبيقات غير الرسمية عبر الإنترنت، والتي تتطلب تعطيل بعض الإجراءات الوقائية التي يتم تشغيلها افتراضيا على “أندرويد” للتنزيل من الويب.