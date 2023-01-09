شركة Razer تكشف عن كاميرا الويب Kiyo Pro Ultra مع دعم التقاط  صور بدقة 4K غير مضغوط والمزيد

أعلنت شركة Razer للتو عن كاميرا ويب جديدة باهظة الثمن، وذلك خلال حدث الإطلاق CES 2023 ، حيث كشفت الشركة عن كاميرا Kiyo Pro Ultra الجديدة ، وهي كاميرا ويب متطورة توفر التقاط صور غير مضغوطة بدقة 4K، فلنلقِ نظرة على ما تقدمه هذه الكاميرا من ميزات ومواصفات

كاميرا الويب Kiyo Pro Ultra

المزايا والمواصفات الرئيسية

وفقًا للإعلان الرسمي، تهدف العلامة التجارية، Razer، إلى تقديم أداء فيديو يشبه DSLR مع كاميرا الويب الجديدة Kiyo Pro Ultraفتشمل المواصفات والمزايا الرئيسية للكاميرا هذه ما يلي: