شركة Razer تكشف عن كاميرا الويب Kiyo Pro Ultra مع دعم التقاط صور بدقة 4K غير مضغوط والمزيد
أعلنت شركة Razer للتو عن كاميرا ويب جديدة باهظة الثمن، وذلك خلال حدث الإطلاق CES 2023 ، حيث كشفت الشركة عن كاميرا Kiyo Pro Ultra الجديدة ، وهي كاميرا ويب متطورة توفر التقاط صور غير مضغوطة بدقة 4K، فلنلقِ نظرة على ما تقدمه هذه الكاميرا من ميزات ومواصفات
كاميرا الويب Kiyo Pro Ultra
المزايا والمواصفات الرئيسية
وفقًا للإعلان الرسمي، تهدف العلامة التجارية، Razer، إلى تقديم أداء فيديو يشبه DSLR مع كاميرا الويب الجديدة Kiyo Pro Ultraفتشمل المواصفات والمزايا الرئيسية للكاميرا هذه ما يلي:
- يحتوي هذا الجهاز على مستشعر Sony Starvis 2 ، وهو عبارة عن مستشعر صورة مقاس 1 / 1.2 بوصة، وهذا يعني أن هذا المستشعر يجعل كاميرا الويب هي الأكبر على الإطلاق من الشركة.
- من الواضح أن شركة Razer تقوم بتسويق كاميرا الويب Kiyo Pro Ultra الجديدة لمنشئي المحتوى مثل اللافتات على وجه الخصوص، حيث أن هناك الكثير من أجهزة البث في الوقت الحالي التي تعتمد عادةً كاميرات DSLR ، لكن كاميرا الويب الجديدة ستسعى إلى أن تكون بديلاً جيدًا لأنها ليست باهظة الثمن مثل كاميرا
- توفر كاميرا Kiyo Pro Ultra أيضًا فتحة f / 1.7 تمكنها من تقديم تأثير وأداء الإضاءة المنخفضة اللائق أيضًا.
- بالنظر إلى كاميرا الويب هذه ، يحتوي الجهاز على جسم مستدير مع ظهور العدسة في الواقع مثل كاميرا DSLR، والجدير بالذكر أن Kiro Pro Ultra يوفر إمكانيات تسجيل غير مضغوطة بدقة 4K بمعدل 24 إطارًا في الثانية.
- توفر التقاط 1440 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتسجيلًا بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أو 30 إطارًا في الثانية مع تمكين HDR.
- تحتوي كاميرا الويب أيضًا على ميكروفون متعدد الاتجاهات مدمج.
- على الرغم من أن هذا الطراز ليس باهظ الثمن مثل الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) الكاملة ، إلا أنه يبقى سعره باهظًا، حيث يبلغ 300 دولار أمريكي.
- يُعدّ إعداد الكاميرا أيضًا بسيطًا جدًا باستخدام المكونات الأساسية، ويتيح تطبيق Synapse المرافق للمستخدم أيضًا، تخصيص التكبير الرقمي، وتمكين ميزة تتبع الوجه بالذكاء الاصطناعي، وحتى سرعة الغالق، والذاكرة المدمجة، والمزيد.