شروط منصة أضواء وطريقة الاستفادة من تحقيق الأرباح من رفع الفيديوهات فقط

منصة اضواء سنتعرف على كيفية التسجيل فيها واهم الشروط الخاصة بها والتي يجب ان تستوفى لبدء العمل معها لكسب الارباح، وهي تبويب فرعي يُمَكّن الناشر من تحقيق المكاسب المالية من خلال ما ينشره من مقاطع فيديو عمودية على نفس تطبيق سناب شات، ومن غير المعروف الربح الذي يمكن ان يحققه المستخدم مقابل رفعه مقطع فيديو بعينه عندما يتم مشاهدته بالفعل، لكن الشركة تّعين الكسب الشرعي وفق عدد من العوامل واعتبارات من نسب المشاهدة المنفردة والمفضلات وعدد من يشاهدون المحتوى الخاص بالمستخدم بشكل يومي والوقت الذي يستغرقونه في رؤية المحتوى.

منصة أضواء

منصة اضواء وسيلة جديدة لاكشتاف عالم سناب شات حيث في مكان واحد يمكن مشاهدة التفاعلات والاحداث التي يقّوم بنشرها صناع المحتوى من مقاطع snap ويتم التركيز على ان تكون بالمقام الاول محتوىات مسلية. مهما كان ذلك الشخص او ليس مشهوراً يمكنه جني الاموال بمجرد توافق مقاطعه مع سياسات النشر في منصة اضواء.

سينتظر المستخدم ظهور ايقونة مكاسبي حتى يتأكد من قبول مقاطعه للشروّع بتحقيق المكاسب منها، كما سيتم اشعاره في رسالة على البريد الالكتروني.

يجب أألا يكون عمر الناشر اقل من 16 سنة، لكن ان كان كذلك فينبغي تسجيل معلومات الاب او الوصي القانوني بالنيابة لاستلام مستحقات الدفع.

حالة سناب تم التقديم

ملاحظات مهمة: في حال تقديم اي سناب سيظهر بالاعلى عبارة تم “التقديم” فإذا ظهر في المباشر معنى انه تم قبوله ونشره بنجاح وبخلاف ذلك اذا رايت عبارة غير محدد على جهة اليسار في إشارة الى الفيديو الذي ارسلته حاول حذفه ونشره مجددا وفي الاخير اذا استمر الرفض استبدله بمقطع غيره.

مواصفات مقاطع الفيديو على اضواء سناب شات

يسمح نشر مقاطع من البوم الكاميرا تتطابق مع مواصفات مقاطع اضواء المطلوبة وفي مايلي المواصفات التي يجب مراعاتها عند تقديم مقاطع الفيديو والتي يمكن ان تصل ال 60 ثانية.

ان تكون جميع مقاطع الفيديو رأسية-عمودية

بلوغ المقطع المرئي نسبة عرض الى ارتفاع 4:3 على الاقل

الدقة الافقية تبلغ 640 كحد ادنى

مراعاة ان يغطي المحتوى اطار الفيديو بأكمله( ممنوع الاشرطة الافقية)

شروط اضواء

ابتعد عن بيج المنتجات او الترويج لها او إعلان خدمات معينة او تجتذب الناس تجاهها لا تقدم مقاطع برعاية شركات او مدفوعاً لها لايجوز استخدام ملحقات او روابط في مقاطع منصة اضواء المقاطع العمودي فقط يتم قبولها ويجب ان تحتوى على صوت، ولا يتم عرض الصور الثابتة والمقاطع الافقية او الغير واضحة او المقاطع التي تحتوى على نصوص فقط

اضواء على سناب شات هي منصة للابداع وجني الاموال من خلال تقديم افضل المقاطع المصورة من قبل منشئ المحتوى الحقيقي، لتتيح له فرصة كسب الاموال من خلال نسبة المشاهدة لمقاطع snap الخاصة به، وسيتم تخصيص الدفعات للمؤهلين ممن استوفوا شروط اضواء ووصلوا الى حد القيمة الادنى للسحب وهو مبلغ 250 دولار.

كيف تبدأ تحقيق الربح من منصة اضواء

يتم الذهاب الى منصة اضواء من خلال الدخول الى تطبيق سناب شات ويمكن تحميل التطبيق لانظمة الاندرويد من هنا أو نظام iOS لاجهزة الايفون من هنا

الانتقال الى الملف التعريفي ثم الضغط على ايقونة مكاسبي المالية من منصة اضواء-spotlight snapchat.

يتعين إدخال جميع المعلومات المرتبطة بعملية الدفع الخاصة بالناشر مثل الاسم الاول، إسم العائلة، العنوان بلد الاقامة، ورقم الهاتف، سيتعين عليه ايضا ادخال رمز الكود من حساب سناب شات في رسالة تصله عبر الايميل في حال كان طلب تعيين الوصي.

ستصل المعلومات والارشادات حول كيفية تفعيل حساب snapchat pay على البريد الالكتروني المزود.

عندما يسير وضع الحساب على ما يرام بشكل يتوافق مع السياسات وبدون مخالفة لحقوق الملكية سيتم إضافة الاموال في حساب snapchat pay.

إلى هنا وبإدخال جميع المعلومات والبيانات اللازمة، سيتم ايداع الاموال التي تم كسبها على منصة أضواء وذلك بعد التاكد من صحة ما قدمته من معلومات للتحقق من هويتك والاستفادة من تلقي المدفوعات.