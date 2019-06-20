شروط ورابط التقديم على وظائف المركز الوطني للقياس 1440

لقد تم الإعلان عن وظائف المركز الوطني للقياس وأنه قد تم فتح باب التقدم بالفعل في الوظائف المطلوبة سواء للرجال أو للنساء، وذلك في نطاق العمل بنظام جزئي، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقعنا على رابط التقديم على تلك الوظائف، بالإضافة إلى المسمى الوظيفي الخاص بالوظائف التي تم الإعلان عنها.

وظائف المركز الوطني للقياس 1440

يوجد وظائف للرجال والنساء في المركز الوطني للقياس، وقد تم الإعلان عن المسمى الخاص بها حيث أنه مطلوب مراقب مقر اختبارات المحوسبة، ويمكن التقديم على تلك الوظائف للأفراد الحاصلين على بكالوريوس إدارة أو الحاصلين على بكالوريوس حاسب آلي، بالإضافة إلى أنه قد تم الإعلان عن أن الوظائف متوفرة في أربعة من المدن بالمملكة العربية السعودية، فهناك وظائف في مدينة أبها والدمام وجدة والعويقيلة والشنان.

وقد تم الاشتراط أن يكون المتقدم لشغر تلك الوظائف أن يكون من أبناء المملكة العربية السعودية وحاصلًا على الجنسية، فإذا توفر المؤهل الدراسي والجنسية في أحد الأفراد فيمكن التقديم للحصول على تلك الوظائف.

موعد التقديم في وظائف المركز الوطني للقياس

وقد تم فتح باب الالتحاق بالوظائف الخاصة بالمركز الوطني للقياس بدءً من يوم الأربعاء، ولن يتم إغلاق باب التقديم حتى يتم الحصول على العدد المطلوب من الموظفين، أو الحصول على عدد من الموظفين المستوفيين للشروط التي حددها المركز الوطني للقياس. ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس للتقديم وإدخال البيانات المطلوبة ومن ثم الانتظار حتى يتم الإعلان عن القبول.