صدور هاتف Xiaomi Mi A3 الجديد من شاومي تعرف على السعر والمواصفات

بعد نجاح كبير لموبايل Mi A2 في العام الماضي، تم رسميًا صدور الإصدار الجديد وهو هاتف Xiaomi Mi A3 في الأسواق المصرية، ويأتي المي ايه 3 بمواصفات ممتازة جدًا بالنسبة للفئة السعرية التي يتواجد بها.







وأهم ما يميز الهاتف هو الأندرويد الخام، وهو الأندرويد الذي بدون أي إضافات أوتعديلات، وذلك يساعد في وصول تحديثات النظام وتحديثات الأمان أولًا بأول من جوجل، حيث تكون من أوائل من يصل لهم التحديث.

مواصفات هاتف Xiaomi Mi A3







يأتي هاتف شاومي مي ايه 3 بشاشة 6.01 بوصة من نوع Super AMOLED بجودة HD+ مع وجود نوتش في أعلى الهاتف، كما يوجد أيضًا مساحة تخزين داخلية تُقدر بـ64 أو128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية تُقدر بـ4 جيجابايت رام.

بالإضافة لمعالج ثماني النواة Snapdragon 665 الذي يعمل بدقة تصنيع 11 نانومتر، وثلاث كاميرات خلفية 48+8+2 ميجا بيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل، وأخيرًا بطارية بسعة 4030 مللي أمبير، ومن الجدير بالذكر أن الهاتف متوفر بـ3 ألوان هم: الأسود – الأبيض – الأزرق.

مميزات موبايل شاومي Mi A3

هذه المميزات تأتي مقارنةً بالإصدار السابق للهاتف وهو Xiaomi Mi A2







يأتي الهاتف بخامات من الزجاج.

تم تقليل الحواف، واستبدالها بنوتش صغير في الأعلى.

تم تغيير نوع الشاشة حيث أصبح Super AMOLED، بدلًا من LTPS IPS LCD، ولكن تم تقليل دقة الشاشة إلى HD+ بدلًا من FHD+ في الإصدار السابق.

وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

تم تحديث إصدار الأندرويد ليصبح Android 9.0 Pie.

تحديث المعالج ليصبح Snapdragon 665، والمعالج الرسومي أيضًا ليصبح Adreno 610، وهذا تطور ملحوظ عن الإصدار السابق.

دعم لإدخال كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت.

تم ترقية الكاميرا الخلفية الأساسية لتصبح بدقة 48 ميجابيكسل بدلًا من 12 ميجابيكسل.

تم إضافة عدسة واسعة “Ultra Wide” بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

تم إضافة كاميرا أخرى بدقة 4 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 تعمل على العزل.

تم زيادة دقة الكاميرا الأمامية لتصبح 32 ميجا بيكسل، بدلًا من 20 ميجا بيكسل.

دعم لمدخل 3.5 مللي للهاند فري ووصلات الـAUX.

دعم للـRadio FM.

وجود مستشعر البصمة أسفل الشاشة بدلًا من ظهر الهاتف.

تم زيادة حجم البطارية لتصبح 4030 مللي أمبير، بدلًا من 3000 مللي أمبير.

سعر موبايل شاومي مي ايه 3

يأتي شاومي a3 بسعر:

نسخة (4GB RAM +64GB) بسعر 3666 جنيه مصري.

نسخة (4GB RAM +128GB) بسعر 4222 جنيه مصري.

سلسلة A من شاومي

هي سلسلة تنتجها شركة شاومي الصينية، ويتم في الأغلب صدور أكثر من هاتف في العام، حيث في العام السابق تم صدور نسخة مصغرة من الـMi A2، وكانت بأسم Mi A2 Lite، أما في هذا العام من المتوقع أن يتم صدور نسخة كُبرى للـMi A3، وستكون بأسم Mi A3 Pro، وفي بعض البلدان الأخرى سيكون باسم Xiaomi Mi CC9.

وأهم ما يميز هذه السلسلة بجانب مواصفاتها الممتازة، هو الأندرويد الخام، أي أندرويد بدون أي تعديلات أوإضافات من الشركة، تمامًا مثل هواتف Google Pixel، وذلك يعطي سرعة وانسيابية أكثر بكثير، لأن أغلب الإضافات التي تضيفها الشركات على نسخة الأندرويد تكون سبب في ثُقل الهاتف في بعض الأحيان.

مواصفات هاتف Xiaomi Mi A3 Pro

يأتي هاتف شاومي مي ايه 3 برو بشاشة 6.39 بوصة من نوع Super AMOLED بجودة FHD+ مع وجود نوتش صغير في أعلى الهاتف، كما يوجد أيضًا مساحة تخزين داخلية تُقدر بـ64 أو 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية تُقدر بـ6 جيجابايت رام.

بالإضافة لمعالج ثماني النواة Snapdragon 710 الذي يعمل بدقة تصنيع 11 نانومتر، وثلاث كاميرات خلفية 48+8+2 ميجا بيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية 32 ميجابيكسل، وأخيرًا بطارية بسعة 4030 مللي أمبير، ومن الجدير بالذكر أن الهاتف متوفر بـ3 ألوان هم: الأسود – الأبيض – الأزرق.

سعر موبايل شاومي مي ايه 3 برو

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر Xiaomi Mi A3 Pro وهذه مجرد توقع:

نسخة (6GB RAM +64GB) بسعر 4500 جنيه مصري، 270 دولار أمريكي.

نسخة (6GB RAM +128GB) بسعر 4900 جنيه مصري، 290 دولار أمريكي.