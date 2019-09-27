صور جمعة مباركة 2020| بطاقات تهنئة جمعة مباركة 2020| أدعية يوم الجمعة

صور تهنئة جمعة مباركة 2020، يعد يوم الجمعة من الأيام الهامة لدي المسلمين وعلي كل مسلم ومسلمة الانتفاع بذلك اليوم علي الوجه الأفضل، يوم الجمعة هو نهاية الأسبوع، وهو عطلة رسمية، ومن خلال موقعكم كلمة دوت أورج ننشر لكم مجموعة متميزة من الصور والبطاقات لجمعة مباركة.







يصلي المسلمين يوم الجمعة صلاة الجمعة، ثم يجتمعون عقب الصلاة في تجمع عائلي، وهناك من يفضل زيارة الأقارب ويجدد صلة الرحم، وليوم الجمعة فضل كبير وعظيم، حيث أنه أفضل يوم طلعت فيه الشمس، وأنها خير صلاة يصلها المسلم وهي صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة.

صور جمعة مباركة 2020 مميزة







مع آذان الظهر في يوم الجمعة يلتف الناس حول الخطيب للسماع الخطبة، يفضل الخطيب بألقي الخطب التي تحثهم علي كثرة الأعمال الصالحة، من صلاة وقرأة القرآن وإخراج الزكاة للفقراء والمساكين، بالإضافة إلي بعض القصص لأمم سابقة التي يؤخذونا منها المواعظ والدروس، ويقوم الخطيب ببعض الأدعية، وأخيراً يقومون بأداء صلاة الجمعة في جماعة، الجدير بالذكر أنه نزلت سورة في القرآن اسمها سورة الجمعة، تحث الناس علي الحرص علي أداء صلاة الجمعة ثم العمل والسعي في طلب الرزق.







بطاقات تهنئة جمعة مباركة

هناك عدد من السنن المستحبة التي يفضل كل مسلم القيام بها ومنها، الاغتسال، الذهاب لأداء صلاة الجمعة، وكثرة الصلاة علي الرسول صلي الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف، كما نعلم أنه يوم الجمعة ساعة استجابة، لذا يجدر علي كل مسلم الإكثار من الدعاء والتقرب إلي الله، والاستغفار، وفي هذا اليوم المبارك يبحث المسلمين في صباح يوم الجمعة بإرسال بعض البطاقات والصور للتهنئة بحلول يوم الجمعة، وتهنئة الأهل والأصدقاء بإرسال بعض الرسائل والصور والبطاقات والبوستات، إليكم أجمل بطاقات تهنئة جمعة مباركة :

أدعية يوم الجمعة

هناك عدد من الأدعية التي يجب علي كل مسلم ومسلمة التقرب بها إلي الله عز وجل، لذا نقدم لكم أدعية يوم الجمعة:

اللهم لا هادي لمن أضللت و لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت

اللهم لك أسلمت ، و بك آمنت ، و عليك توكلت و بك خاصمت و إليك حاكمت فاغفر لي ما تقدم من ذنبي و ما تأخر و ما أسررت و ما أعلنت ، أنت المقدم و المؤخر

اللهم أنت الحليم فلا تعجل ، و أنت الجواد فلا تبخل ، و أنت العزيز فلا تذل ، و أنت المنيع فلا ترام ، و أنت المجير فلا تضام ، و إنك على كل شيء قدير.

اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى. اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

بوستات جمعة مباركة 2020 للفيس بوك

بوستات جمعة مباركة لتهنئة الأهل والأصدقاء بيوم الجمعة، فاختارنا لكم باقة من البوستات المزخرفة والجميلة للتهنئة بالجمعة، وعدد من الصور المكتوبة عليها بعض الأيات القرآنية، وبعض الصور المكتوب بها بعض الأدعية، وعدد من الصور مكتوب عليها بعض الأحاديث.