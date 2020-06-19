ضبط إشارة بث تردد قناة سما العين 2020 على قمر نايل سات الجديد

تردد قناة سما العين هي قناة إماراتية منوعة تستند على جدول بثي لبرامج إجتماعية، وفنية، وثقافية. ينطلق بثها من الإمارات ويمكن ضبط قناة سما العين بناء على الترددات البثة الخاصة بإرسالها على القمر الصناعي نايل سات. تعد واحدة من القنوات الآخذة بالإنتشار بقوة مع ما تملكه من محتوى مرئي مميز مما يسمح لها بتحقيق أعلى نسب للمشاهدة.

قناة سما العين

وترتكز حقيبها البرامجية على تغطية النشاطات المحلية من المنتديات الثقافية والمهرجانات،، وتقديم دائم للأخبار الداخلية من الإمارات العربية المتحدة. حيث تسعى لبناء جسر تواصل مع المسؤولين والمعنيين لمناقشة كل قضية، وتوضيح للأمور الطارئة، بما يسمح لتكوين رصيد معرفي لدى الجمهور ووضع الحلول المناسبة.

ولا يقتصر على هذا الحد، فتتنوه في برامجها المختلفة وصولاً لإستضافة نجوم الفن والمثقفين والإعلاميين والكتاب، هذا في الواقع يقدمها كواجهة

لمرآة المجتمع من خلال السعي الحثيث لجعلها نقطة ملتقى لأجل المناقشة والحوار. إذ تعد أيضاً منبراً صحفياً يسلط الضوء على آخبار الأخبار المحلية وعكس لمستجد قضايا الشارع الإماراتي من خلال شاشتها الأكثر حضوراً.

تردد قناة سما العين

التردد: 12604 عمودي

القمر الصناعي: نايل سات 7 غرباً

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

إسم القناة على جهاز الإستقبال (sama alain tv)

وتأخذ القناة تصنيف المنوعات، وهي قناة غير مشفرة، تبث على مدار 24 ساعة بلا توقف، ونجحت لتكون واجهة محببة للترفيه حيث انها تذيع المسلسلات التركية وفي الوقت الحالي تعرض مثل وداي الذئاب. لذلك يسأل عشاق هذا المسلسل الدرامي حول ما هو تردد قناة سما العين، والذي تم تفصيل البيانات الفنية الخاصة في المقال أعلاه.