تردد قناة أون تركي 2020 على قمر نايل سات لعرض المسلسلات التركية

تردد أون تركي on turkey channel هي قناة مخصصة لعرض المسلسلات التركية المترجمة أو المدبلجة على مدار الساعة بدون تشفير، ويمكن أن يستقبل الجمهور إشارتها الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات. وقد أمنت القناة لها مكانة متميزة على ساحة القنوات الدرامية حيث نالت إعجاب المشاهدين خاصة مع تقديم محتواها المرئي المتمثل بالمسلسلات بجودة عالية الوضوح في الصورة.

قناة أون تركي

وتبث قناة أون تركي على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف، معتمدة خريطة مسلسلات رائجة لها قيمتها الفنية. موفرة الدراما الحديثة تركية المنشأ، ويمكن العثور على شبكة قناة أون تركي على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 12209، والإستقطاب الأفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4، ومعدل الترميز 27500. وتتصدر القناة قائمة القنوات المفضلة لدى جمهور عريض نظراً لبثها دراما مختلفة بطريقة الترجمة. وقد قامت بإذاعة باقة شهيرة من المسلسلات التركية على سبيل المثال، زهرة الثالوث، إبنة السفير، مسلسل منزلي.

قدمت القناة نفسها بطريقة مختلفة عن بقية القنوات من خلال إقتناءها حقوق مسلسلات في فترة قصيرة بعد ظهور سلسلة نسخها على القنوات التركية التي تعرض المنتج الأصلي. لذلك كان لها النجاح في أستقطاب الملايين وإعتمادها لديهم كقناة رئيسية لمتابعة إنتاجات الدراما الحديثة. حيث يمكن إلتقاط تردداتها على الأقمار الصناعية عبر قناة مفتوحة بدون تشفير مع بث تلفزيوني بشكل متواصل على مدار الساعة، لإعتماد جدول بثي يشتمل على المسلسلات بتصانفيها المنوعة كلها.

تردد قناة أون تركي

تردد قناة on turki على nilesat القمر التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12209 27500 3/4

تعتمد قناة أون تركي صيغة صورة عالية الدقة بإستخدام تقنية HD عبر نايل سات، مع بث تلفزي على مدار اليوم بلا إنقطاع، أيضاً وجود قلة في عدد الإعلانات التي تعرض في الفواصل. مما يجنب الجمهور عامل الملل.