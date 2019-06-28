ضبط إشارة تردد قناة تايم سبورت Time sports لمشاهدة بطولة أفريقيا

ضبط إشارة تردد قناة تايم سبورت التي تقدم تغطية شاملة لمباريات كأس الأمم الأفريقية حيث أن مصر تستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي يتم إقامتها منذ يوم 21 يونيو الشهر الجاري حتى 19 يوليو الشهر القادم؛ كما يشارك في تلك البطولة نحو 24 منتخب مقسم على 6 مجموعات، حيث تلعب المباريات خلال أربعة محافظات داخل جمهورية مصر العربية وهي “القاهرة، الإسكندرية، والإسماعيلية والسويس” حيث تم التأهب إلى تلك المباريات، والآن نتعرف على تردد قناة تايم سبورت الناقلة لكاس الامم الافريقية 2019.

نبذة عن قناة تايم سبورت الناقلة لكاس الامم الافريقية.

عشاق الكرة المستديرة وجماهير كرة القدم دائماً ما يبحثون عن القنوات الناقلة للمباريات، لذلك كثر البحث حول معرفة تردد تلك القناة, أسست القناة من الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع مجموعة من الإعلاميين المصريين؛ حيث انطلق البث التجريبي الأول يوم السبت الموافق 18 مايو 2019، كنوع من الاستعداد لإطلاقها بشكل رسمي مع افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية، كما تبث قناة Time Sport على شاشة التليفزيون الأرضي, حرص العاملين بالقناة على تقوية محطات الإرسال الأرضية وتطويرها، والاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا، حتى تبث القناة بأعلى جودة وصوت نقي، كذلك فإن الشركة المصرية للقنوات الفضائية سي إن إي تستعد لطرح أجهزة البث للجمهور لضمان مشاهدة القناة بتقنية عالية.

مميزات قناة تايم سبورت.

تخصصت القناة في عرض محتوى رياضي قوي، بالإضافة الى أنها استعانت بفريق اعلامي مميز، وأكفأ المحللين الرياضيين؛ فضلاً على الإدارة الجيدة للقناة.

امتلكت القناة أكبر استديو تحليلي مع مراعاة المعايير العربية.

اعتمدت على أفضل أنظمة البث التي تنوعت مابين HD بجودة عالية، وأنظمة SD.

ضبط إشارة تردد قناة تايم سبورت.

على الرغم من أن قناة تايم سبورت لم تنطلق منذ فترة كبيرة إلا أنها لاقت رواجا ً كبيراً بين المشاهدين ودخلت جميع البيوت بكل رحب وسعة بشكل خاص عشاق الكرة الساحرة، ومن خلال الجدول التالي نتعرف على تفاصيل تردد قناة Time Sport.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11449 (H) 27500 – 5/6 SD

كيفية ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضي

تستطيع مشاهدة البطولة على التلفزيون العادي مشاهدة القناة بالبث الأرضي من خلال تردد القناة الثانية الأرضية ومن خلال الإريال التقليدي القديم حيث يتم وضعه أعلى التلفاز أو فوق سطح المنزل ولا يحتاج إلى رسيفر استقبال رقمي أو شاشة تلفزيون حديثة بحسب ما نوهت إليه الوطنية للإعلام.