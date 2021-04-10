تردد قناة دبي الرياضية 2 و 3 عبر نايل سات 2021 الجديد

دبي سبورت هي قناة فضائية دليل ونافذة للشؤون الرياضية وتمتلك سلسلة من الحقوق الرياضية من كؤوس ودوريات إماراتية وعربية تحسن نقلها بجودة عالية. وهي كما يبدو من إسمها تهتم بالرياضة الدولية وحققت فقرات في شراء افضل الحقوق المرتبطة بالبطولات في القارة الاسيوية وتشتهر بنقلها كاس الخليج العربي ودوريات عربية مثل الدوري المصري والدوري المغربي الممتاز. ويصل إرسال بث القناة عبر سواتل نايل سات، عرب ساتBadr 4، وينطلق بثاً مباشراً ومفتوحاً للقناة على مدار 24 ساعة. وهي قناة رياضية مجانية، لا تفرص اي نوع من التشفير لإستقبالها على الاقمار الصناعية.

قناة دبي الرياضية

يبرز جهوزية قناة دبي سبورت دائماً لنقل تغطيات الماتشات التي تمتع عشاق الكرة وذلك بتوفير اكثر من قناة ضمن الشبكة وهي Dubai Sports 3، Dubai Sports 2 لإستيعاب نقل المبارات التي يتداخل تنظيمها بنفس التوقيت الواحد.

حدثت دبي سبورت تردد عالي من خلال اشارة القمر الصناعي النايل سات، فيمكن اعادة ضبط القناة مرة اخرى للاستفادة اصدارات تحسين جودة البث مع اشارة خالية من التشويش باقصى حد ممكن. وتعتبر دبي سبورت واحدة من اهم القنوات العربية لإشتمالها على العديد من الماتشات الحصرية وتبث بجودتين مختلفتين هما: Dubia sport HD، Dubia sport SD) في بث مباشر تطلقه على مدار 24 ساعة، بدون إنقطاع، وهي قناة رياضية بشكل كامل تابعة ل”شركة دبي للإعلام.

تردد قناة دبي سبورت 3 و 4

إسم القناة التردد معدل الترميز، معامل الخطا القمر دبي سبورت 2 12418 H 27500، 3/4 Eutelsat 7 West A( مدار نايل سات) Dubai Sports 3 11096 V 27500، 3/4 Eutelsat 8 West B (مدار نايل سات)

يمكنكم تحميل تردد دبي الرياضية 2021 المتوفرة في الجداول السابقة بالاعلى كل ما هو عليكم لاتمام نجاح استقبال قنوات دبي سبورت ادراج الترددات في جهازالاستقبال بالتوجه الى القائمة من الريموت ثم اختيار التركيب ثم تحديد البحث اليدوي على القمر المطلوب ولنفرض نايل سات، من قائمة الترددات يتم وضع كل رمز في مكانه المناسب، ثم القيام بالحفظ بالضغط على الزر الازرق، وذلك يختلف بحس نوع الجهاز المصنع، بمجرد إكمال آخر خطوة سيتم بشكل تلقائي البحث عن اشارة دبي.