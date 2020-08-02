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ضبط إشارة تردد قناة قطر 2 على قمر نايل سات، بدر 4، سهيل سات

بواسطة زكريا منير
قناة قطر على نايل سات

تردد قناة قطر 2، qatar tv 2020 على نايل سات وسهيل سات عرب سات، هي قناة قطرية تابعة للمؤسسة القطرية للإعلام دشنت على أساس عرض المواد التلفزيونية المأخوذة من أرشيف التلفزيون القطري الرسمي. حيث سيشمل البرامج والمسلسلات ونحو ذلك مما أنتجه وأذاعه تلفزيون قطر على مر تاريخه.

تم إطلاق قناة قطر اتش دي 2 لتكون متاحاً بثها الفضائي على أقمار عرب سات وسهيل سل ونايل سات. مع بدأها في 23 يوليو 2020 تهدف بعرض مزيج من البرامج المنوعة والمسلسلات والمسرحيات، بحيث يتم جدولتها للبث على مدار 24 ساعة  مستهدف عرض أهم المحتوى المرئي النوعي من المواد التلفزيونية الجيدة.

تردد قناة قطر 2

تردد قناة قطر 2
القمر التردد معدل الرمز معدل التصحيح
عرب سات بدر 4(26.0°E) 12169 V 22000 3/4
سهيل سات (25.8°E) 10770 V 27500 3/4
نايل سات (7.3°W) 10834 V 27500 3/4

وتعكس قناة قطر 2 إستراتيجية التنوع في كوكبة من البرامج المتميزة التي تعرض على شاشتها، وبث المحتوى الواسع الذي يستحق إعادته لما يمثله من نقطة إرتكاز للمحتوى الغني في تاريخ التلفزيون القطري الحديث. تم إعتماد، قناة قطر 2 qatar tv، كقناة مفتوحة يمكن إستقبال إشارتها على أقمار نايل سات، عرب سات، وسهيل سات على مدار 24 ساعة بدون تشفير.

وستعمل قناة قطر 2 على توفير المواد التلفزيونية المتنوعة التي تروق للأجيال وتلامس أذواق الجمهور المختلفة. وعلى ضوء ذلك، ستقدم برامج عديدة أكثر تميزاً ساهم في تقديمها أفضل الإعلاميين اللامعين وأسماء النجوم الفنيين الآخرين.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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