فتح تردد جديد ل” قناة المجد للقران الكريم عبر عرب سات و”نايل سات

تردد قناة المجد هي فضائية تلفزيونة تتخصص بكل ما يتعلق بالقران تأتي ضمن قنوات شبكة المجد متعددة الباقات المجانية والمدفوعة، لسنوات طويلة روجت لبث مميز قائم على اشهر تلاوات القران في تسجيلات خاصة باصوات اكبر المشايخ السعوديين الذي يتلون القران بخشوع مما يبعث بالراحة والسكينة لدى المشاهدين، وانتقلت قناة المجد قرآن عبر نايل سات الى تردد جديد لكي تاخذ مسارات تحسين جودة المحتوى وتلقي اشارة بث اكثر ثباتاً وبدون تشويش على الاقمار الصناعية، بشكل يواكب طموح الجمهور بالحصول على محتوى عالي الجودة.

قناة المجد للقرآن الكريم

كانت ولا تزال المجد ابرز قناة قرآن تعكس اصالة المحتوى الديني بحيث ينسجم المشاهدين مع محتواها الآخذ تدريجيا بالتطور حيث أنها مليئة بالمحتوى المتعدد ذات الطابع القراني وتذيع مرئيات خاصة بجميع سور القران الكريم ترتلها اصوات ايمانية من نخبة القارئين، مع ميزة الوصول الى خدمة البث الحي والمباشر على قناة المجد الموثقة على موقع يوتيوب، فيمكن لمن يتعذر عليه مشاهدتها عبر التلفاز عن طريق الاقمار الصناعية التوجه الى قناتها على موقع مشاركة الفيديوهات، لمتابعة البث المباشر بجودة جيدة للصوت والصورة. بدون تفطيع،

مميزات قناة المجد القران الكريم

كانت قناة المجد للقران قادرة على احداث ثغرة في تغيير نمط الاستماع العام الى تلاوات سور القران وذلك بتقديم قراءات نادرة جعلت الناس اكثر جذباً لها عن طريق خامات من المشايخ الذين يرتلون سور القران بإتقان وبصورة صحيحة مع تجويدها وفق الضوابط المعمول بها في الشرع الاسلامي،

تطلق قناة المجد- Almajd Quran Channel 2021 البث الخاص بها فضائيا على قمر نايل سات وعرب سات@ 26 شرق وذلك على مدار 24 ساعة للبث المستمر، وظفت قناة المجد تنقيات حديثة وتكنولجيا متقدمة تستخدم في البث والارسال لضمان معايير جودة المحتوى الذي تقدمه وبالتالي ظهوره بالشكل المناسب خالٍ من التشوهات الصوتية والمرئية.

Almajd Quran Channel 2021

تعتبر قناة المجد القران الكريم-al majd quran tv جزء من شبكة المجد، وتنطلق كقناة دينية تبث على مدار لنايل سات، ويسهل ضبطها عن طريق ادخال رمزها، كونها قناة لا تتبع نظام التشفير، وتاتي ضمن قنوات المجد المتعددة في مجموعة من القنوات الفضائية العامة والمتخصصة بمجموع اربع قنوات مجانية، وعدد عشرات قنوات مشفرة. وقد تم إطلاق تحديث تردد المجد للقران الكريم الفضائية الجديد 2021 في تعديلات تهدف للحصول على نوعية بث افضل، تعكس ارادة حقيقة في ايصال محتوى جيد غير متراجع من ناحية الجودة.

قدمت ولا تزال قناة المجد قرآن الفضائية محتوى قراني مناسب قادراً على جذب فئات عمرية مختلفة من الرجال والنساء، ومن خلال مسيرتها كقناة تلفزيونية تهتم بالقران بشكل رئيسي نجحت في تكوين قاعدة كبيرة مستقطبة اكبر عدد من الجماهير، وذلك يعود بشكل اسا سي للتفرد بعرض مواد تلفزيونية تعتني بقراءات سور القران باداء مبهر خالية من الاخطاء لان هي في الحقيقة اصوات مسجلة لنخبة من اشهر الشيوخ الاسلاميين سور الكريم المتمرسين

تردد قناة المجد قرآن

ولإستقبال قناة المجد للقران الكريم على نايل سات من خلال التردد البثي وهو 12054، استقطاب عمودي، واما الترميز فهو 27500، ولإلتقاط بث قناة المجد على عرب سات Badr 6 عند التردد 12476 عمودي، معدل الترميز يكون 27500، تصحيح الخطا 3/4.