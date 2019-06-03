ضبط ترددات قنوات أون ON TV على النايل سات 2019 ( ON Drama – ON Live – ON E – ON Sport)

ترددات مجموعة قنوات أون ON TV لعام 2019، التي تنوعت وتخصصت بعض منها في مجالات معينة مثل قناة ON Sport التي تهتم ببث جميع المباريات الرياضية، وقناة ON Live التي تهتم بمتابعة الأخبار والأحداث السياسية في مصر والوطن العربي، وأيضا العالم أجمع وغيرها من القنوات الأخرى التابعة ل ON TV ، حيث حازت قناة أون تي في على اهتمام المشاهدين العرب لما ما تقدمه من صورة عالية الجودة والوضوح HD ، لجميع المتابعين والمشاهدين بالوطن العربي وسوف نضع لكم في هذه المقالة جميع ترددات قناة أون تي في لعام 2019.

تردد مجموعة قنوات ON التلفزيونية على نايل سات 2019:

لاقت قناة أون نجاحاً هائلاً منذ بداية انطلاقها عام 2009 ويتم الآن عرض مسلسلات رمضان الحصرية على قناة أون تى في و أون للدراما، ويقوم بمتابعتها دائما عدد كبير من محبي متابعة الأحداث والأخبار على مدار العام، ويمكن لجميع المواطنين استقبالها على النايل سات من خلال إدخال الترددات التالية :

تردد قناة أون تي فى لايف ON TV Live:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10853 27500 H 5/6

تردد قناة أون سبورت ON Sport:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10853 27500 H 5/6

تردد قناة أون دراما ON Drama:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10853 27500 H 5/6

تردد قناة أون أي ON E:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 10853 27500 H 5/6

ويمكنكم أيضا متابعة قناة أون على الموقع الرسمى لقناة أون من هنا.

وفى حاله واجهتم أي مشاكل أثناء ضبط القناة اترك لنا تعليق بالمشكلة.