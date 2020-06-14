Take a fresh look at your lifestyle.


ضبط تردد إذاعة النور اللبنانية البثي ( سوريا، لبنان، فلسطين) خاصية البث مباشر

بواسطة زكريا منير
تردد النور 2020

تردد إذاعة النور هي محطة سمعية ومرئي تبث من لبنان، يستهدف إستقطابها بشكل خاص لبنان والساحل السوري وشمال فلسطين، لكنها موجهة للعالم ككل، تتميز إذاعة النور التي أطلقت في 1988 بوجود باقة برامج منوعة سياسية وإجتماعية ودينية وثقافية وعلمية ونحو ذلك، ونظراً لمادتها الإعلامية المنتقاة بعناية والتي تستهدف إثراء الجمهور بالثقافة العامة ورسالات الأديان، والوعي السياسي. هذا كله جعل منها واحدة من أفضل الإذاعات اللبانينة الأكثر تقييماً ومشاهدة.

1 إذاعة النور
2 ترددات بث إذاعة النور

إذاعة النور

يرتكز محتوى برامج القناة على إعلاء شأن القيم الإنسانية، والدعوة الى الرسالات السماوية، لتؤسس بذلك نحو موروث ديني وحضاري. يقرب الأشخاص بإتجاه المفاهيم المتأصلة الجذور في وعي الشعوب قديماً وحديثاً، ليأخذ الأجيال نحو المعرفة الواضحة، وبناء مجتمع شبابي يعي الظروق المحيطة به، وينظر إلى مستقبله بعين ثاقبة، وإدراك واسع قادر على تحديد المتغيرات على كل الأصعدة بما يعزز إستقامة بوصلته مع رؤية أكثر إنفتاحاً.

وتعتمد إذاعة النور الإعلامية على إيصال إرسالها عبر البث الأرضي والفضائي والإلكتروني.

ترددات بث إذاعة النور

  • حمص – FM 92.3 Mhz
  • طرطوس – FM 92.3 Mhz
  • حلب وريفها – FM 98.7 Mhz
  • دمشق وريفها – FM 91.3 Mhz / FM 91.5 Mhz
  • البقاع – FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الجنوب – FM 91.7 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • الشمال – FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz
  • بيروت وجبل لبنان – FM 91.9 Mhz / FM 91.7 Mhz

وتعمل إذاعة النور على تقديم النشرات الأخبارية. وإنتاج البرامج الحوارية التي تناقش كل مستجد في العالم. الى جانب برامج منوعة تجلب رصيد معرفي في كل الإتجاهات. ويمكن العثور على البث المباشر لإذاعة النور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لإذاعة النور على الأنترنت

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تردد قناة الكويت الأولى الجديد 2020 على hotbird 13 بقارة أوروبا

أخبار التقنية

الكشف عن سعر ومواصفات بلاي ستيشن 5 المتوقع

أخبار التقنية

ضبط إشارة تردد قناة العدالة atv الكويتية على قمر نايل سات الجديد

أخبار التقنية

تردد قناة تويلف العربية 12 arabia على قمر نايل سات بدون تشفير

أخبار التقنية

تردد قناة فنون الكويتية 2020 على قمر نايل سات

أخبار التقنية

إشارة تردد قناة سبيس تون space toon على قمر نايل سات الجديد

أخبار التقنية

أرقام الإشتراك في مسابقة Dream| لينك الحلم لتفعيل رقمك في كل السحوبات 2020

أخبار التقنية

موقع الإشترك في مسابقة الحلم.. أرسل كلمة DREAM.. غير حياة أسرتك بربح 100,000$

أخبار التقنية

تردد قناة الجديد اللبنانية “بعد التعديل” على قمر عرب سات بدر 4

أخبار التقنية

تردد قناة الميادين الإخبارية على قمر نايل سات وهوت بيرد 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.