ضبط تردد إذاعة النور اللبنانية البثي ( سوريا، لبنان، فلسطين) خاصية البث مباشر

تردد إذاعة النور هي محطة سمعية ومرئي تبث من لبنان، يستهدف إستقطابها بشكل خاص لبنان والساحل السوري وشمال فلسطين، لكنها موجهة للعالم ككل، تتميز إذاعة النور التي أطلقت في 1988 بوجود باقة برامج منوعة سياسية وإجتماعية ودينية وثقافية وعلمية ونحو ذلك، ونظراً لمادتها الإعلامية المنتقاة بعناية والتي تستهدف إثراء الجمهور بالثقافة العامة ورسالات الأديان، والوعي السياسي. هذا كله جعل منها واحدة من أفضل الإذاعات اللبانينة الأكثر تقييماً ومشاهدة.

إذاعة النور

يرتكز محتوى برامج القناة على إعلاء شأن القيم الإنسانية، والدعوة الى الرسالات السماوية، لتؤسس بذلك نحو موروث ديني وحضاري. يقرب الأشخاص بإتجاه المفاهيم المتأصلة الجذور في وعي الشعوب قديماً وحديثاً، ليأخذ الأجيال نحو المعرفة الواضحة، وبناء مجتمع شبابي يعي الظروق المحيطة به، وينظر إلى مستقبله بعين ثاقبة، وإدراك واسع قادر على تحديد المتغيرات على كل الأصعدة بما يعزز إستقامة بوصلته مع رؤية أكثر إنفتاحاً.

وتعتمد إذاعة النور الإعلامية على إيصال إرسالها عبر البث الأرضي والفضائي والإلكتروني.

ترددات بث إذاعة النور

حمص – FM 92.3 Mhz

طرطوس – FM 92.3 Mhz

حلب وريفها – FM 98.7 Mhz

دمشق وريفها – FM 91.3 Mhz / FM 91.5 Mhz

البقاع – FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz

الجنوب – FM 91.7 Mhz / FM 92.3 Mhz

الشمال – FM 91.9 Mhz / FM 92.3 Mhz

بيروت وجبل لبنان – FM 91.9 Mhz / FM 91.7 Mhz

وتعمل إذاعة النور على تقديم النشرات الأخبارية. وإنتاج البرامج الحوارية التي تناقش كل مستجد في العالم. الى جانب برامج منوعة تجلب رصيد معرفي في كل الإتجاهات. ويمكن العثور على البث المباشر لإذاعة النور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لإذاعة النور على الأنترنت