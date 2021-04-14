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فتح تردد قناة ابو ظبي الامارات-Emarat TV على بدر 6 و”نايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة الإمارات 2020

تردد قناة الامارات Emarat TV 2021  هي قناة منوعة تبث على عرب سات والنايل سات، وهي قناة عامة تابعة لشركة ابو ظبي للاعلام، كانت تسمى سابقا ابو ظبي الامارات، وتعتبر القناة صاحبة خريطة برامجية متميزة فشيمل اذاعة برامج اجتماعية وفنية وبرامج المسابقات والكوميدية وبرامج شعرية، كما تخصص قناة الإمارات عروض المسلسلات العربية والاجنبية المترجمة او المدبلجة، وكقناة محلية تنشط تغطياتها بنقل المهرجانات والفعاليات المحلية وانتهاجها تداول الاخبار الاماراتية مما يجعلها تسجل حضورا اعلاميا مهماً واتخاذها كقناة رئيسية من قبل المشاهدين بمختلف حاجاتهم البصرية. هي قناة مجانية بالكامل، تبث على الاقمار الصناعية كالنايل سات والعرب سات في بث مستمر طوال اربعة وعشرين ساعة.

1 قناة ابو ظبي الامارات
2 ماهي قناة الإمارات الفضائية
3 مميزات الامارات تي في
4 تردد قناة الإمارات 2021 الجديد
5 تردد قناة الإمارات على نايل سات

قناة ابو ظبي الامارات

ظهور قناة الإمارات على القمر الصناعي نايل سات بإسم Emarat TV، وقد سجلت اعلى نسب مشاهدة، لما لها من خصائص متعددة ومحتوى نوعي يقوم على التجدد والابتكار، مع اتاحة ميزة االبث المباشر للقناة الإمارات على الموقع الرسمي لها ،بدون تقطيع، وتتميز القناة ككل بكمية البرامج المختلفة بما في ذلك برامج الصحة والجمال والازياء. وقد تم إطلاق التردد الجديد للقناة بهدف مواكبة استخدام نظام البث hd عالية الجودة وايضا الدقة sd القياسية. والذي سيوفر بث خالي من التشويش.

ماهي قناة الإمارات الفضائية

تعمل Emarat TV أبو ظبي على إنتاج برامجها الخاصة داخل استديوهاتها لتظهر بشكل لائق وباعلى جودة، منها البرامج الإجتماعية والسياسية والثقافية والبرامج الحوارية وبرامج الفن والترفيه، مع مزيد من سلسلة الافلام والمسلسلات العربية والاجنبية المتنوعة. مع مزايا البث المباشر لقناة الإمارات من خلال الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي https://adtv.ae/emarat-tv/live على شبكة الأنترنت، للحصول على بث مباشر باعلى جودة، على مدار 24 ساعة، للتمتع اونلاين بالمحتوى الجذاب ومختلف البرامج المذاعة على شاشتها، بدون حاجة للاشتراك الشهري، لان خدمة البث المباشر مجانية.

مميزات الامارات تي في

تعزز قناة الإمارات Emarat TV HD حضورها كمنبر اعلامي رائد يوفر المحتوى الاكثر ملائمة لاحتياجات الجمهور. في نهج اعلامي محايد جعلها قناة مختلفة في تبادل المعلومات وتغطية الاخبار بدقة جداً، والعمل كقناة على التغطيات المحلية ونقل للفعاليات الرسمية مباشرة. كما تعرض الكثير من البرامج المهمة من بينها وعد الخمسين، بعين فنان، صحة وحياة.

تردد قناة الإمارات 2021 الجديد

                                                              قناة الإمارات emarat-tv
القمر الصناعي: نايل سات 201، التردد 12226 أفقي H، ترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6 الجودة: sd
القمر الصناعي: عرب سات بدر 6، التردد 11804 أفقي H، ترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4 الجودة: sd
القمر الصناعي: يوتلسات( مدار نايل سات)، التردد 12467 أفقي H، ترميز 27500، تصحيح الخطأ 2/3 الجودة: hd

تردد قناة الإمارات على نايل سات

اسم القناة الإمارات: Emarat TV
القمر نايل سات
التردد 11526 افقي
معدل الترميز 27500، 5/6
الجودة HD
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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