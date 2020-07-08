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ضبط تردد قناة الاتجاه الفضائية العراقية على قمر نايل سات aletejah الجديد

بواسطة زكريا منير

تردد قناة الاتجاه 2020 هي قناة إخبارية  عراقية سياسية. تعي جيداً حاجة الحوار في محتواه وشكله الإخباري. فهي تقدم نشرات أخبار محلية ودولية وتوفر التقارير المصورة للشؤون الداخلية في كل الإتجاهات. ويمكن ضبط قناة الاتجاه وفق، تردد قناة الاتجاه، الجديد على قمر نايل سات بإشارة بث قوية.

1 قناة الاتجاه
2 تردد قناة الاتجاه

قناة الاتجاه

ودائماً تجمع ألق الظهور ببرامجها المختلفة التي تأتي منسجمة مع إتجاه المشاهد بما يشبع تطلعاته وتكوين صورة حقيقية لما يجري من أحداث. فلذلك أستحوذت على جمهور كبير يثق بمصداقية القناة وسعيها الدؤوب لكشف الملابسات من أرض الواقع. كما ان خاصية البث المباشر لقناة الاتجاه اونلاين تعتبر ذات أهمية لكونها تسمح بمشاهدة محتواها الأخباري بأكمله في أي وقت.

تردد قناة الاتجاه

تردد aletejah tv على نايل سات
القمر التردد معدل الترميز، FEC الجودة
نايل سات 12399 عمودي 27500، 5/6 SD

فإلى جانب تعمقها في الحوارات السياسية، تقدم برامج منوعة وأفلام وثائقية، ويوثق مراسلوها الأحداث والأوضاع من قلب المجتمع، فضلاً عن النقل المباشر للخطابات المختلفة، وتطوير شريط إخباري أسفل الشاشة ينشر آخر الأخبار العاجلة محلياً ودولياً. وعبر  تردد قناة الاتجاه، الصادر مؤخرا، يمكنك إلتقاط إشارة قناة الاتجاه بشكل فوري، بمجرد إضافة قيم التردد بشكل صحيح في الخانات المخصصة بجهاز الإستقبال الخاص بك، ليتم إلتقط قناة الاتجاه الفضائية بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش، وظهورها في قائمة القنوات بإسم aletejah tv.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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