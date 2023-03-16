ضبط تردد قناة البحرين الرياضية “تحديث جديد” بجودة عالية

تردد قناة البحرين الرياضية الجديد يأتي ليوفر لعشاق الرياضة أفضل تجربة مشاهدة ممكنة، حيث تقدم القناة تغطية شاملة ومتميزة لمختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك البطولات والمسابقات الكبرى في كرة القدم والسباقات والملاكمة والجودو وغيرها، يمكن الآن إستقبال قناة البحرين الرياضية على مدار القمر عرب سات ( بدر 4) للحصول على جودة عالية في الصورة والصوت.

إستقبال قناة البحرين الرياضية

يمكنك إضافة تردد قناة البحرين الرياضية يدوياً من خلال الاعدادات الخاصة بجهاز الاسقبال الخاص بك، وذلك بإستخدام الخطوات التالية:

افتح قائمة الاعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال الخاص بك

اختر خيار البحث عن القنوات أو “channel search”

اختر خيار “إضافة تردد” أو “Add Frequeny”

ادخل تردد قناة البحرين الرياضية 12226 H في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر تأكيد أو ok لحفظ التردد الجديد

انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث عن القنوات الجديدة

بعد الإنتهاء من البحث، يمكنك العثور على قناة البحرين الرياضية بسهولة بالبحث عنها في القائمة الخاصة بالقنوات المتاحة

اختر قناة البحرين الرياضية واختار زر “تأكيد” أو “ok” لتشغيلها

تردد قناة البحرين الرياضية

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز 27500

نظام التشفير: بدون تشفير

جدير بالذكر ان قناة البحرين الرياضية هي قناة تلفزيونية رياضية حكومية تابعة للهيئة العامة للإعلام في البحرين، حيث تأسست القناة في عام 1971 وتعتبر إحدى أقدم القنوات الرياضية في الشرق الأوسط، وتتوفر القناة على اقمار صناعية مختلفة بما في ذلك نايل سات وهوت بيرد وعرب سات فضلاً عن إمكانية مشاهدة قناة البحرين الرياضية عبر الأنترنت مجاناً من خلال الموقع الرسمي لهيئة الاعلام.