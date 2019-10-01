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أخبار التقنية

ضبط تردد قناة النيل الرياضية NILE SPORTS  2019 HD على النايل سات

بواسطة Samy Mohammd 0
تردد قناة النيل الرياضية

قناة النيل الرياضية هي قناة مصرية تهتم بالأخبار الرياضية أول بأول وتهتم عادة بنشاط كرة القدم في العالم أجمع، وتكترث لأمر الساحرة المستديرة التي خطفت اهتمام الجميع لما فيها من إثارة ومتعة وتشويق، وخلال الفترة الحالية تنقل قناة نايل سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز والمباريات القوية نقل مباشر كما تقدم استديوهاتها في مدينة الإنتاج الإعلامي التحليلية والبرامج الرياضية، وتضم أيضا مجموعة قنوات نايل سبورت مجموعة من أهم وألمع النجوم في الوطن العربي الذين يتمتعوا برؤية صائبة  وخبرة كبيرة، وتقدم القناة مجموعة كبيرة من الاستديوهات التحليلية بكل مبارة يكون قبل وبعد المباراة محللين ما جاء من أحداث كروية وتحكيمية أثناء المباراة عن طريق أمهر اللاعبين السابقين والمحترفين، نتابع معكم فيما يلي للتعرف على تردد قناة النيل الرياضية 2019.



قناة النيل الرياضية

تنقل قنوات النايل سبورت آخر الأخبار الرياضية المطروحة على ساحة الرياضة العالمية وتنقل مباريات كثير من الألعاب الرياضية المحببة من الجميع مثل مباريات التنس والسلة واليد، ونواليكم دائما بأحدث الترددات لقناة النيل الرياضية الأرضية ٢٠١٩ 



تعرض القناة على شاشتها  مجموعة من أفضل البرامج رياضية متنوعة تشمل كافة المجالات المختلفة وترضي جميع الأذواق ومنها: 

برنامج ستاد النيل، وبرنامج الكرة الأفريقية، وبرنامج جولة في ملاعب العالم، وبرنامج مصطلحى رياضي، وبرنامج صباح الرياضة، وبرنامج ابطال التحدي.

تردد قناة النيل الرياضية 2019

الآن يمكنك ضبط استقبال أجهزة الاستقبال على تردد قناة النيل الرياضية على النايل سات من خلال التردد التالي والاستمتاع بمشاهدة المباريات والبرامج الرياضية المتنوعة.



الترددالاستقطابمعامل تصحيح الخطأمعدل الترميز
11843أفقي3/427500


Samy Mohammd

    محرر وكاتب فى عدد من المواقع الاخبارية الكبرى وباحث فى التاريخ الاسلامى والمجالات التى تتعلق بالانظمة الحكم فى الامبرطوريات السابقة منسق سابق للحملة الرئاسية للدكتور محمد البرادعى بالاسكندرية وعضو سابق بحزب الدستور المصرى وجبهة الانقاذ المصرية ومدون سابق فى الفترة ما بين 2005 الى 2010 عبر مدونات مكتوب شاركت فى مبادرات اجتماعية تخص المدونين سابقأ .
    من هوياتى القراءة فى مجال ( التاريخ - السياسة - التكنولوجيا - أداب الرحالة - أداب الرعب ورواية الرعب الكتب المترجمة )

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