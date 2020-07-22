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ضبط تردد قناة دراما البدوية Drama AL Badawya على قمر نايل سات، سهيل سات

بواسطة زكريا منير

تردد قناة دراما البدوية هي قناة سعودية متخصصة في تقديم المسلسلات الدرامية من نوع البدوي، في إمتداد لطبيعة العيش في الصحراء والتي تم إنتاج الكثير من المسلسلات العربية تحاكي سيناريوهات عيش البدو الإستثنائية باللهجات الدراجة. ويتم بث قناة البدوية على قمر نايل سات، سهيل سات، حيث تتيح إستقبالها بدقة الصورة العادية عبر تقنية SD،

1 قناة دراما البدوية
2 تردد قناة دراما بدوية

قناة دراما البدوية

ويتم بث قناة البدوية على نايل سات، مع بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، لإستيعاب عرض أفضل أعمال الدراما العربية بمختلف أنواعها، ويمكن العثور على قناة تلفزيون دراما البدوية على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 10758، والإستقطاب العمودي، ومعدل تصحيح الخطأ عند 5/6، ومعدل الترميز 27500.

تتألق قناة دراما البدوية بعرض المسلسلات الأكثر نجاحاً، مما جعلها تحافظ على جمهور تجذبه شاشتها. كما انها تستقبل اقتراحات المشاهدين للإستجابة لطلبات ما يريدون متابعته من مسلسلات وبرامج. فلا ينحصر تقديمها نوع واحد من المسلسلات ولكن يشمل الدراما الإجتماعية والتاريخية، وتقوم بعرض إنتاجات الدراما العربية واحداً تلو آلآخر، مع مزايا قلة الخروج للفواصل الإعلانية، مما ساعدها في إبقاء المشاهد أمام شاشتها لوقت أطول.

تردد قناة دراما بدوية

القمر التردد معدل ترميز معدل تصحيح الخطأ الجودة
نايل سات 10758 v 27500 5/6 SD
سهيل سات 11142 v 27500 5/6 HD

وفق تردد قناة دراما البدوية Drama AL Badawya 2020 الجديد الموضح أعلاه، يمكنك إستقبال قناة دراما البدوية بشكل فوري، بمجرد إضافة التردد بشكل صحيح في الخانات المخصصة في جهاز الرسيفر  الخاص بك، ثم حفظ البيانات المدخلة بالضغط على ok بواسطة جهاز الريموت، لتيم إستقبال بث قناة دراما البدوية بجودة sd أو hd، بدون إنقطاع أو تشويش.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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