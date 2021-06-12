ضبط تردد قناة سبيس تون للطفل على القمر الصناعي نايل سات

قناة سبيس تون واحدة من القنوات التي لا يدير الأطفال المؤشر عنها لأنها قناة أثبتت قوة تواجدها على الساحة لكافة الأطفال في جميع الأعمار وأنها تهتم بتقديم المعلومات بطريقة شيقة وممتعة وكذلك تعلم الطفل الكثير من المبادئ والقيم التي تبحث عنها كل أسرة مع تنوع الفقرات والبرامج والمسلسلات الكارتونية التي تهم لطفل في مراحله المختلفة.

قناة سبيس تون

القناة التي فهمت شخصية الطفل وقامت بتقسيم محتواها إلى عدة كواكب تنتقل بين كوكب وآخر بسلاسة ودقة شديدة.

تعبر عن مكنون كل طفل بطريقته الخاصة وتقدم له مادة ثرية بطريقة سهلة وممتعة.

تخاطب الولد والبنت الصغير وفي مرحلة الدراسة بكل سلاسة وإتقان.

تتكون برامجها ومحتواها من مجموعة كواكب منها العلمي والتاريخي والأكشن والرياضة وهي بذلك تخاطب كافة المستويات العمرية.

الموسيقى وتغذية الروح من الأمور الهامة التي أولتها قناة سبيس تون العناية وقدمتها مع أغاني جميلة للطفل.

يتوفر تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات الأكثر انتشاراً في المنطقة العربية.

تردد قناة سبيس تون

نقدم لكافة الأطفال في الوطن العربي تردد قناة سبيس تون التي يعشقها الطفل بما تقدمه من أفلام وحلقات كارتون مميزة ويأتي تردد قناة سبيس تون كالتالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11785 أفقي 27500

كواكب سبيس تون

تقدم قناة سبيس تون محتواها من خلال مسميات خاصة بها وهي مجموعة من الكواكب منها: