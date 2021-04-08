فتح تردد جديد ل”قناة كراميش KARMEESH 2021 عبر نايل سات

تردد قناة كراميش على نايل سات، هي فضائية تلفزيونية موجهة للاطفال افتتحت في 2009 من مقرها بدولة الاردن، ضمن تخصص رئيسي للقناة في بث الاناشيد الغنائية في شكلها الهادف التي تسهل للاطفال اقتباس السلوكيات وربطهم بالتوعية العامة والتوجيه الارشادي لانها قناة غنية بالمحتوى الجديد المبتكر الذي يمزج المرح والتعلم في إطار ادوات فعالة تدفع لتكامل الاطفال بما لايبقيهم بعد الآن في حفرة الجهل، وتظهر القناة على نايل سات بإسم KARMEESH، ويستمر إرسالها البثي التلفزيوني على مدار 24 ساعة، بدون توقف.

قناة كراميش

تردد قناة كراميش 2021 يتصدر اهم ترددات نايل سات لانه خاص بقناة محببة للاطفال بشكل غير عادي، هي اكثر قناة متصالحة مع الاطفال عن طريق محتوى يناسب ميولهم فلم تعد قنوات الاطفال الكبيرة هي المهيمنة فقط قناة كراميش-KARMEESH 2021 تلقى قبولاً لانها نافذة لاجمل الاناشيد الملهمة التي تحتوى على العديد من الرسائل الهادفة وتوعية غير قليلة قادرة على التاثير في تصرفات الاطفال وتعديل انماطهم بشكل يحقق توازن في تفاعلاتهم في المجتمع وادارة اكثر تنظيماً في افكارهم وما يريدون رسمه من احلام مستقبلية.

KARMEESH 2021 كراميش

يبرز اسم كراميش بإشراقة كبيرة في عالم قنوات الاطفال لانها قناة اكثر انتقاءاً للاناشيد الجميلة التي تقدمها والتي تشتمل على اغاني بدون ايقاع اوموسيقى الامر الذي يرضى اذواق اطفال مختلفتين بعضهم اكثر محافظة. فطريقة كراميش كقناة فضائية في تقديم اغانيها هي محل جذب لديناميكيتها اللافتة في عرض كليباتي الاناشيد التصويرية فضلاً عن الفلاشات التي تعرضها بما تحمله من ارشادات وتوعية ذات قيمة ومنفعة على جميع الاطفال.

KARMEESH 2021 كراميش للاطفال الفضائية احدى القنوات المتميزة بطريقة عرضها للاناشيد الغنائية مع تعدد الفقرات المتنوعة التي تقدمها بشكل مفتوح في البث التلفزي المستمر طوال اربعة وعشرين ساعة، حيث تعد قناة مشبعة بالرسائل الهادفة والتوعية التي تصدرها من خلال محتوى الاناشيد بدون ايقاع، جنبا الى جنب برامج تدفع عجلة التعلم والتثقيف ضمن مزيج من الادوات الفعالة التي تستهدف التوجيه السلوكي. KARMEESH هي قناة موجهة للاطفال غير مشفرة، اي مجانية بالكامل، ومصممة كقناة خصيصا للاطفال لمساعدتهم على تعلم الارقام ونطق الحروف.

تلفزيون كراميش

يمكن استقبال تردد قناة كراميش الجديد بعد ماشهدته القناة من تغيرات وتحولات في في تعديل التردد بالتزامن مع تحسين جودة البث، وتستهدف قناة كراميش زيادة الوعي لدى الاطفال وتنشاتهم على حب التعلم والابداع وجعلهم كاطفال اكثر قدرة على التمييز بين الصفات الحميدة عن الصفات الغير جيدة بما يقوى عندهم المشاعر والعاطفة الايجابية لذلك تعي قناة كراميش كيف تاثر في الاطفال وتجعلم ينظرون الى الحقائق بعين البصيرة.

محتوى قناة كراميش

لقناة كراميش تركيز على بث الاغاني المناسبة للاطفال التي لها المنفعة في تقويم سلوكهم وتحفيز شعور بناء الذات، فالى جانب تخصيص الاناشيد بالدرجة الاولى على هذه القناة المجانة، تندرج فلاشات وفقرات متنوعة مع عروض التمثيلات القصيرة في اطار كليبيات غنائية في أطر من التجدد مع مراعاة جودة الصورة الواضحة، وينطلق بث قناة كراميش KARMEESH على مدار 24 ساعة، بدون إنقطاع، على مدار القمر الصناعي نايل سات.

KARMEESH Channel تكرس في تقديم الاغاني التي تحمل رسائل وتكون مؤثرة لدى الصغار بحيث تسمح لهم بالابداع وتطوير سلوكياتهم، فهناك قنوات اطفال توصل الترفيه فقط، بعكس قناة كراميش. لانها مرتبطة بمحتويات جذابة ومسلية للاطفال تكون ممزوجة بالتعليم المرغوب بما يقود الى اشباع الغرائز وتدعيم النشطات الفكرية.

مميزات قناة كراميش

اخذت قناة كراميش نصيبها في الانتشار الكبير حيث بات الاطفال يحرصون على مشاهدتها للتمتع بمحتواها النوعي بما في ذلك البرامج والاغاني المكرسة لايصال مفاهيم ايجابية ونشر القيم العالية والاخلاقيات لتكون بمثابة مدرسة مصغرة لها دورها في التاثير وكقناة مصممة لتعليم الحروف والارقام واسماء الحيوانات والاشكال الهندسية.

تطلق قناة KARMEESH KIDS TV كليبيات اناشيد متميزة من اداء منشدين باصوات جميلة يمررون من خلاها النصائح والتوعية ويفتحون عقول الاطفال على الاشياء التي يجب تعلمها ليبدوا رحلة التثقيف والمعرفة الغير محدودة.

تدعم قناة كراميش Kids زيادة فكر الطفل وربطه بالسلوكيات الايجابية من خلال ما تبثه من محتوى حصري في اغانيها وبرامجها المختلفة والمتنوعة تلك التي تعتني بمخاطبة عقول الاطفال واخذهم الى بيئة مشبعة بالمعلومات وجعلهم قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة وتميزهم عن الخطا من الصواب في امور كثيرة قد يصادفها الطف في حياته ومجتمعة الخارجي.

تشغل قناة كراميش- KARMEESH 2021 بث تلفزي يستمر على مدار 24 ساعة من خلال اشارة القناة القوية على مدار نايل سات، فهي قناة مجانية بالكامل، لا تتطلب اشتراكات شهرية، مع امكانية الوصول الى القناة الرسمية على موقع يوتيوب للتمتع بالمقاطع المرئية الخاصة بمحتوى القناة الاصلي.

حملت القناة محل حديثنا منذ تأسيسها لاول مرة إسم كراميش في عام 2009، ومقرها عمان، الأردن. وتهدف لتقديم نماذج برامج فنية في شكلها التعليمي لتسهيل التاثير في الرسائل التي يستقبلها الاطفال الاصغر سناً. فهي تجتمع فيها كقناةاطفال مزايا فريدة بتضمين محتويات رائعة ممزوجة بالقصص والتجارب واساليب محفزة للتعلم من خلال شاشة قناة كراميش.

معلومات عن قناة كراميش للاطفال

اهمية قناة كراميش 2021، تتنامى نظراً لنوعيتها الفريدة في صنع سلوك الاطفال بشكل ايجابي، حيث لها التأثير البالغ في تكوين الشخصية، من خلال محتوى متعدد يجمع رسوم الكارتون واطلاق التوعية والفقرات الممزوجة بالتعلم والمرح، لتكون اكثر قدرة على مخاطبة عقول الاطفال والتحدث بلغتهم. وهي كلها مزايا فريدة تمتلكها قناة كراميش مما يحولها لتكون مختلفة عن غيرها من قنوات الاطفال، وهو ما يفسير شعبيتها المميزة والاعتياد على مشاهدتها من قبل الملايين من كل مكان، بما يجعلها تستحوذ على اعلى نسب مشاهدة.

ماهي قناة كراميش

تجمع قناة كراميش 2021- فلاشات وفقرات متنوعة تساهم في التوعية، وجذب الاطفال لتعلم الحروف والأرقام وكيفية كتابتها ونطقها بشكل صحيح، وإضافتها في جمل مفيدة. وتنشط ، قناة كراميش، في تدشين برامجها الخاصة المبتكرة الموجهة للاطفال والقريبة من ميولهم. حيث تتصل بمضامين توعية وتثقيفية تفتح آفاق جديدة في عالم المعرفة وتمهد لمرحلة مبكرة ايجابية من خلال الرسوم المتحركة والبرامج المنوعة. وكان تأسيس القناة في سنة 2009، ويمكن التقاطها بالجودة العادية عبر القناة المفتوحة وهي: KARMEESH TV SD، في بث مباشر على نايل سات طوال اليوم.

استقبال تردد قناة كراميش الجديد

وتجمع قناة كراميش 2021 ادوات التعلم والمرح معاً لتقترب من عقل الطفل وتخاطبه بلغته، تتميز اناشيدها بالافكار الجديدة التي تخدم تطور سلوك الطفل وببعض من اشهر المنشدين في القناة أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام. بعد التغيير في نطاق التردد مؤخراً، اصدرت ادارة القناة التردد الجديد المرتبط بالقمر الصناعي (Eutelsat 7 West A) القريب جداً من مدار نايل سات، للتمكن من استقبال البث التلفزي الخاص بقناة KARMEESH باقوى اشارة واكثر ثباتاً. مع التطور الملحوظ في تحسين من جودة المحتوى.

نبذة عن قناة كراميش

توفر قناة كراميش- KARMEESH- محتوى برامج قريب من الذائقة البصرية للطفل ليجد فيها نفسه، وتمنحه حماساً للتفاعل في بيئته والتعلم بسرعة. تحرص قناة كراميش على تعدد انواع ما تقدمه من الأناشيد لتوصل من خلاله افكاراً نيرة للطفل تحمل المزيد من الإيجابية ليبدء رحلة التثقيف في بيئة غير منغلقة. وهذا النجاح الذي عودت عليه المشاهدين من كل مكان جعلها في قائمة القنوات المفضلة عند الأسرة. لمزايا جودة المحتوى الحصري الذي يشبع ميول الأطفال، لكل جديد.

KARMEESH 2021

تحرص قناة كراميش KARMEESH 2021- على عرض محتوى مناسب لفئات الأطفال الأصغر سنا، لترفع به وعيهم في مرحلة ما قبل المدرسة وتكون منبراً يساعد على التعلم والتثقيف في آنانٍ واحد من خلال محتوى ممزوج بالمرح والتعلم الاكثر قرباً لملامسة ميول الاطفال ومخاطبة عقولهم بشكل جذاب يمكن ان يوضح لهم بلغاتهم الصواب من الخطأ. بدأت القناة كراميس الإنشادية KARMEESH في سنة 2009 لمالكها وسيم عواد، وتنطلق قناة كراميش للاطفال بمجموعة من كليبيات الأناشيد المتميزة والكثير من الأغاني التي تعرض ايضا الكواليس الخاصة بها وقت إنتاجها.

تنتمي قناة كراميش لتلك القنوات الموجهة للاطفال من نوع طرح الأناشيد، وتكتسح قناة كراميش العالم العربي مجتذبة الأطفال من كل مكان وتحتفظ بشعبية كبيرة محققة نسب مشاهدات عالية وتتمتع بإستقطاب عالي مشابه لقناة طيور الجنة من ناحية إقبال الأطفال على مشاهدتها دائماً. تستخدم القناة اساليبها في توجيه الاطفال ولفت انتباههم للاشياء التي تساعدهم على الإنضباط من خلال قوالب برامج منوعة ورسوم كارتونية هادفة ذات مضمون تربوي وارشادي تبعث الاطفال الى احداث التغيير.

تنزيل قناة كراميش

تماشيا مع تحسين جودة البث وضمان ارسال غير مشوش اطلقت قناة كراميش للاطفال التردد الجديد الخاص بها بنطاق ميجا هرتز (MHz) على مدار القمر المصري نايل سات 7 غرب الذي يمكن ضبطه، على اجهزة الاستقبال، والتمتع باقوى اشارة لقناة كراميش في بث مباشر على مدار 24 ساعة، حيث تم توظيف اعلى الادوات التقنية للوصول الى الصوتيات والمرئيات بافضل جودة.

تردد قناة كراميش

القمر الصناعي نايل سات-nilesat 7w اسم القناة كراميش-KARAMEESH التردد الشبكي 11515 القطبية عمودي V FEC-SR 27500، 7/8

تردد قناة كراميش للاطفال 2021

لتنزيل قناة كراميش اضبط جهاز الاستقبال لديك على التردد الجديد التالي كما هو في الجدول ادناه والخاص بإشارة قناة كراميش على نايل سات