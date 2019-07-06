ضبط تردد قناة كراميش للأطفال على النايل سات

ننقل لزروانا الكرام تردد قناة كراميش للأطفال حيث تعتبر تلك القناة ضمن القنوات المتعلقة بالأطفال فأنها تقدم العديد من البرامج المتنوعة على مدار اليوم فأنها تتميز بتقديم العديد من الأناشيد والأغاني الكرتونية التى يتعلم من خلالها الأطفال الحروف والأرقام سواء كانت العربية أو الانجليزية، كما تحرص القناة على تقويم الطفل ونشأته في بيئة محفزة ومنتجة وكما تحرص أيضا على تقديم محتوى هادف يصل إلى تفكير الطفل بكل سهولة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد لقناة karameesh الذي يعمل على مدار الاصطناعي النايل سات.

تردد قناة كراميش للاطفال

تردد قناة karameesh تقدم العديد من الفيديوهات الكرتونية التى حازت أعجاب الملايين من الأطفال بالوطن العربي حيث نشرت القناة تلك الكليبات على موقع اليوتيوب حيث حققت اعلى نسبة مشاهدة تخطت الملايين من المشاهدات، فمن اشهر تلك الأغاني المصورة نشيد بابا عضلنجي وأنشودة نام نام يلا نام وأغنية صار كبير وغيرها من الأناشيد الأخري الممتعة التي يمكن مشاهدتها على مدار اليوم على التردد الموضح لكم بالجدول التالي.

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 11316 رأسي 27500

يمكن استقبال قناة كراميش للأطفال من خلال التردد الجديد الذى أعلنت عنه أدارة القناة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وختاما فى حالة وجود أي مشاكل أثناء إدخال تردد قناة الأطفال karameesh على جهازكم الخاص بكم يمكن ترك استفساراتكم وسوف نقوم بمساعدتكم على الفور.