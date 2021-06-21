ضبط تردد قناة موجة كوميدي على النايل سات 2021

قناة موجة كوميدي من القنوات التي تعمل على تقديم المحتوى الكوميدي الضاحك بكل أنواعه من برامج ومسلسلات وأفلام وتوك شو وغيرها، وتحرص على تقديم وجبات كوميدية لأشهر الفنانين من المسرحيات التي تنال رضى الجمهور في كل مكان، وقد انطلقت القناة لتقدم الترفيه الذي يناسب الذوق العام لكافة أنحاء الوطن العربي، وتقدم الضحكة في شكل مهذب، سوف نتعرف على تردد قناة موجة كوميدي وأهم ما تقدمه على شاشتها.

قناة موجة كوميدي

تأتي قناة موجه كوميدي على القمر الصناعي نايل سات وتهدف هذه القناة إلى تحقيق مستوى راق من الكوميديا التي تقدم للجميع.

تراعي القناة مفاهيم الذوق العام وتراعي ضوابط المجتمع التي تقدم له هذا المحتوى وهو المجتمع العربي.

تعمل القناة على منافسة القنوات الأخرى من خلال اختيار محتوى جيد وتقنية على مستوى عال.

تقدم برامجها وعدد من المسلسلات التي تأتي في إطار كوميدي اجتماعي وتناسب الأعمار المختلفة وتقدم محتوى عائلي.

تردد قناة موجة كوميدي

يمكن ضبط تردد قناة موجة كوميدي من خلال الرسيفر مع ضبط الهوائي، ثم كتابة التردد في البحث والضغط على كلمة بحث متقدم وسوف تظهر لك القناة بكل سهولة ، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

محتوى قناة موجة كوميدي

تتنوع القناة في محتواها بين البرامج والمسرحيات القديمة والحديثة والمسلسلات التي يقدمها النجوم والمشاهير في الكوميديا بكل أنواعها، وبرامج مختلفة وبرامج التوك شو وكوميديا الموقف، وكوميديا الشارع.

تهتم القناة بعرض المحتوى الذي يعالج المشكلات المجتمعية والأسرية بشكل كوميدي هادف مثل يوميات زوجة مفروسة، ونيللي وشريها، وجوز ماما وغيرها. تعرض العديد من البرامج المميزة لنجوم مختلفة ولها تأثير على المشاهد.