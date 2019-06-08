ضبط تردد قناة نايل سبورت Nile Sport 2019 على نايل سات .. ونبذة عن البرامج التى تقدمها

تعتبر قناة النيل الفضائية الرياضية Nile Sport هي القناة الأولى المصرية، التابعة لشبكة قنوات تلفزيون النيل التابعة أيضا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، حيث تُعتبر قناة نايل سبورت أو النيل الرياضية من أقدم قنوات التلفزيون المصري المُختصة بالرياضة، وبث المباريات الودية بين الاهلى والزمالك، وهي قناة مجانية ويمكن للجميع استقبالها على النايل سات، حيث اهتمت قناة النيل الرياضية خلال الفترات السابقة بنقل تصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 2018، وأيضا تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2017، حيث يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة النيل الرياضية فور معرفة بموعد مباريات كرة القدم.

تردد قناة النيل الرياضية على نايل سات 2019:

تقوم قناة النيل الرياضية ببث مباريات الدوري المصري، وأيضا مختلف الألعاب الرياضية الأخرى ويهتم بمتابعتها كل من يهتم بالرياضة في مصر، حيث لاقت قناة النيل سبورت نجاحاً كبيراً منذ بداية انطلاقها عام 1998 ، وحازت على إعجاب الكثير من المشجعين لكرة القدم المصرية، ويعمل فريق البحث والتطوير بتحديث البرامج وديكورات الاستوديوهات التحليلية، لنقل أنقى صورة وأحسن إشارة لجميع المشاهدين، وأما عن التردد فيمكنك ضبطه من خلال إدخال التردد التالي على النايل سات:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11842 27500 H 3/4

أهم البرامج التى تقدمها قناة النيل الرياضية :

تقدم قناة النيل سبورت عديد من البرامج التى تهتم بكرة القدم وغيرها على مدار اليوم مثل:

1-برنامج الكرة الإفريقية.

2- برنامج 7 رياضة.

3- برنامج الأسبوع فى ساعة.

4- برنامج جوله فى ملاعب العالم.

5- برنامج نايل كورة.

6- برنامج هى والرياضة.

7- برنامج مشوار نجم.

وغيرها العديد من البرامج المتنوعة الذى يقوم بتقديمها نخبه كبيرة من الإعلاميين ومُحللى الرياضة.

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