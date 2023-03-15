ضبط تردد قناة نجمة الجزائرية “تحديث جديد”

تردد قناة نجمة الجزائرية الجديد يوفر لكم مشاهدة ممتعة ومتواصلة لأفضل البرامج الترفيهية والإخبارية، تعتبر قناة نجمة هي قناة تلفزيونية جزائرية خاصة تأسست في عام 2022، ويملكلها عبدالرحمن جعيد مديرها الفعلي، تهتم قناة نجمة بعرض البرامج الترفيهية والثقافية والاخبارية والرياضية على مدار 24 ساعة، وتقدم هذه القناة الفضائية مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والافلام والمسابقات والاخبار من خلال قناة مجانية غير مشفرة.

إستقبال قناة نجمة

أصبح بالإمكان ضبط قناة نجمة من خلال أحدث تردد جديد ينطلق على نايل سات وبجودة عالية، جدير بالذكر ان القناة تقوم بتحديث بيانات التردد الخاص بها بشكل دوري ضمن خطة تلبية احتياجات المشاهدين وتحسين جودة الخدمة على المدار Nilesat 7 غرب، وفيما يلي نستعرض تحديثات ترددات القنوات على نايل سات الخاصة بقناة نجمة:

تردد قناة نجمة