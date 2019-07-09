ضبط تردد قناة نجوم هوليود على النايل سات الجديدة

يعتبر تردد قناة نجوم هوليود اكشن محل بحث كبير بالوطن العربي وفي كل مكان، لأنها تقوم بتقديم باقة متميزة من القنوات الأجنبية المتنوعة على مدار اليوم، حيث اشتهرت القناة بأفلام الاكشن والخيال العلمي وغيرها من الأفلام الرائعة التي ينتظرها الكثير من المشاهدين، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد لقناة nogom hollywood والذي يعمل القمر الصناعي النايل سات.

لدي قناة Hollywood Stars TV جماهير عريضة لأنها استطاعت في فترة قصيرة جدا أن تستحوذ على أعجاب المشاهدين في كل مكان لأن إدارة القناة تبذل قصارى جهدها في اختيار اجمل الأفلام المصنفة بالإثارة والحركة، حيث اتخذت إدارة القناة شعارا خاص بها منذ البداية وهو تقديم الأفلام الأجنبية بطعم شعبي وهذا هو السبب في نجاح تلك القناة التي ظهرت ضمن قائمة القنوات على قمر النايل سات.

قناة نجوم هوليود على النايل سات

يمكن استقبال قناة نجوم هوليود اكشن بكل سهولة من خلال إدخال التردد الموضح لكم بالجدول التالي مع كتابة رقم معدل الترميز والاستقطاب سيكون جهاز الاستقبال بالبحث عن إشارة القناة بعدها ستقوم بحفظ الإعدادات من جهاز الريموت كنترول الخاص بك من أجل الاستمتاع بمشاهدة جميع الأفلام الأجنبية القديمة على مدار اليوم.

التردد معدل الترميز الاستقطاب 12562 27500 عمودي

قناة nogoum hollywood تقوم بعرض أفلام سلسلة باتمان ورامبو وجميس بوند وكذلك أفلام شركة مارفل واكس مان وغيرها من أفلام المترجمة باللغة العربية، حيث قامت إدارة القناة بإطلاق تردد قناة ميكس هوليود Hollywood Mix Channel علي النايل سات لمشاهدة أقوى الأفلام الأجنبية الجديدة يمكنك أيضا تنزيل هذا التذبذب من اجل مشاهدة كافة الأفلام الجديدة مثل سلسلة أفلام رزدنت ايفل وهاري بوتر، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع.