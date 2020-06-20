ضبط رموز تردد قناة بوكس موفيز 2020 على نايل سات الجديد بدون تشفير

تردد قناة بوكس موفيز “Box Movies channel frequency” هي قناة مفتوحة تبث على نايل سات، تتخصص في تقديم أجدد الأفلام الأجنبية المترجمة. ونجحت في أن تنال إعجاب جمهور واسع في أنحاء الدول العربية. نظراً لما تألقت به من إذاعة الأفلام بعد العرض الأول، وظهرت القناة على الأقمار الصناعية منذ فترة قصيرة بدلاً عن تردد قناة C1 Action، وفي هذا التقرير سيسمح لك بمعرفة خطوات ضبط إشارة قناة بوكس موفيز 2020 بناء على آخر تحديثات التردد على نايل سات.

قناة بوكس موفيز

وتبث قناة بوكس موفيز على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، لتنظيم جدول بثي لأفضل الأفلام المختلفة من إنتاجات هوليود، ويمكن العثور على تلفزيون قناة بوكس موفيزعلى القمر الصناعي نايل سات عند التردد 12562، والإستقطاب الأفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6، ومعدل الترميز 27500، ومنذ إنطلاقها أسرت محبي الأفلام وباتت القناة التي تتصدر أعلى نسب المشاهدة لما تقدمه من سلسلة أفلام متنوعة التصانيف تشويقية، ورومانسية وأكشن، وأفلام الرعب.

عبر التردد الجديد الموضح أعلاه، يمكنك إستقبال بث قناة بوكس موفيز بشكل فوري، بمجرد إضافة قيم التردد في الخانات المخصصة بجهاز الرسيفر عبر إتباع هذه الخطوات، إذهب الى القائمة أو menue، ثم أختر التركيب، قم بتحديد البحث اليدوي Manual installation، قم بملأ الخانات الفارغة من خلال إدخال التردد بشكل صحيح، القطبية عمودي أو أفقي، معدل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، ثم قم بحفظ البيانات بالضعط على ok عن طريق جهاز التحكم، ليتم إلتقاط إشارة القناة بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش،