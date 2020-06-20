ضبط قناة الطليعة 2020.. التردد الجديد على نايل سات Altalea TV

تردد قناة الطليعة “Altalea Channel Frequency” قناة الطليعة فضائية عراقية سياسية، متنوعة، تبث على قمر نايل سات، على مدار الساعة، متيحة مجموعة برامج تلقى صداها لدى الجمهور، سياسة، وإجتماعية، تربوية، وترفيهية.وتعد واحدة من القنوات العراقية الأكثر متابعة مع تنامي قاعدتها الشعبية بشكل مستمر.

قناة الطليعة

ويتم بث قناة الطليعة على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدا 24 ساعة بلا توقف، موفرة برامج حوارية نقاشية مختلفة، وبث برامج مسابقات في أداء الأناشيد والشعر، ويمكن العثور على تلفزيون قناة الطليعة على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11602، والإستقطاب الأفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6، ومعدل الترميز 27500.

وتسعى القناة لتكون صوت المواطن ومنبراً حراً لا يعرف الحزبية ويتخذ من المصداقية طريقاً للوصول الى إهتمام العراقيين. وهذا ما حققته، حيث ذاع صيتها في كل مكان وباتت قناة رئيسية تواكب رغبات المشاهدين على مختلف أعمارهم وتوجهم الفكري المختلف. فتنتج برامج حوارية مختلقة تناقش عبرها السياسيين والمسؤولين، والأدباء والمثقفي ، وغيرهم، بما يسمح بتقديم صورة واضحة، تعكس نبض الشارع العراقي.

تردد قناة الطليعة على نايل سات

ترميز 27500

التردد 11602 أو 10603

القمر: نايل سات

معدل تصحيح الخطأ 5/6

إسم القناةعلى الرسيفر Altalea Tv

عبر التردد الجديد لقناة الطليعة، بآخر التحديثات،والموضج في الجدول أعلاه، يمكنك إستقبال إشاة قناة الطليعة بشكل فوري، بجودةHD عالية الدقة، بمجرد إضافة رموز التردد الصحيح في الخانات المخصصة بجهاز الرسيفر الخاص بك، وبعد الإنتهاء عمل حفظ عن طريق الضغط على الموافقة أو OK، ليتم البحث عن القناة على الأقمار الصناعية وظهورها في قائمة القنوات بإسم Altalea Channel Tv، بدون إنقطاع أو تشويش، حيث انها قناة سياسية، إجتماعية، تقدم الأخبار المحلية والدولية على مدار اليوم، كما تتيح مشاهدة كافة المقاطع المرئية الخاصة بالحلقات التي تذاع على شاشتها، من خلال قناة الموثقة على موقع يوتيوب.