“طرق بسيطة” لتشغيل الموبيل مرة أخرى بعد سقوطه في الماء

الكثير منا يتعرض”لسقوط الهاتف في الماء” أثناء ممارسة الحياة الطبيعة مثل سقوطه في دورات المياه أو أثناء التجول على الشاطي وغيرها، مما يسبب انزعاج كبير لدي البعض لاعتقادنا بأنه نهاية عمر الهاتف والقضاء عليه نهائياً، ولكن دائماً ما يوجد حلول لكل مشكلة ولكن لا نبحث عنها، فسنوضح لجميع من سقط منهم الهاتف داخل الماء عدة طرق ونصائح من أجل أعادة تشغيل الهاتف مرة أخري عند سقوطه في الماء، واليكم التفاصيل.

طرق مختلفة لإعادة تشغيل الهاتف مرة اخري بعد سقوطه في الماء

يتم أخراج الهاتف من الماء بأقصى سرعه عند سقوطه، ثم أغلاق الهاتف مباشرة مع عد تحريك الموبيل لمنع تسرب الماء إلي باقي أجزاء الموبيل ثم تجفيف الماء من خلال قطعة قماشة.

من الممكن أستخدام الكحول الذي يعمل علي تجفيف الماء داخل أجزاء الموبيل، أو استخدام المكنسة الكهربائية من أجل سرعة تجفيف الماء بداخل الموبيل.

يمكن أستخدام طريقة الأرز، وهو وضع الهاتف داخل إناء ممتلي بالأرز أو كيس محكم الأغلاق وتركه بداخله لمدة يوم كامل، فيعمل الأرز علي أمتصاص الرطوبة الموجودة بداخل الهاتف.

هنالك طريقة اخري وهي المروحة أو المدفأة الكهربائية، والتي تعمل علي سرعة دفع الهواء بين الفتحات الصغيرة للهاتف مما يساعد علي تجفيف الماء الموجود بداخل الهاتف.