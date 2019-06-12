طرق مشاهدة كأس أمم إفريقيا في البيت واستقبال قناة تايم سبورت

ومع اقتراب كأس أمم إفريقيا 2019 المقيم في مصر، بدأ الكثير من المصريين والعرب يبحثون عن طرق لاستقبال مباريات البطولة عن طريق البث الأرضي بأقل تكفة ممكنة في المنزل بعيدًا عن زحام المقاهي، وكافة اهتمامات البحث تنصب حول كيقية إيجاد طرق استقبال قناة تايم سبورت دون اشتراك او دفع رسوم، علمًا بأن تقام تلك البطولة يوم 21 يونيو القادم.

طرق مشاهدة كأس أمم إفريقيا في البيت

هناك طرق كثيرة لاستقبال قناة تايم سبورت الأرضية، سنقدم كافة تلك الطرق لحضراتكم من أجل التمتع بمشاهدة كافة مباريات البطولة بطريقة مجانية دون الذهاب إلى المقاهي والتعرض للزحام وشدة حرارة الجو في الصيف، تلك المباريات وخاصة مباريات المنتخب الوطني يُفضل أن يتم مشاهدها في البيت في جو أسري وعائلي، وإليك طرق مشاهدة كأس أمم إفريقيا في البيت.

الطريقة الأولى، شراء وصلة عادية تسمى (Convert)، تضع في نهاية سلك الدش ومن ثم يتم توصيلها في خلف جهاز التليفاز، الخطوة التالية وهي، عمل بحث تلقائي من خانة الضبط، تختار بعدها المنطقة أو البلد التابع إليها.

الطريقة الثانية، شراء جهاز ريسيفر يسمى Be out، هذا الجهاز يشترط وجود نت في بدايسة الأمر وبعد التفعيل ليس هناك حاجة إلى الإنترنت.

الطريقة الثالثة، شراء جهاز ريسيفر يسمى Dvbt2، هذا الجهاز من ىالمنتظر أن يتم طرحه في الأسواق في الفتر ة قادمة وذلك من قبل الهيئة الوطنية للإعلام.

الطريقة الرابعة، شراء جهاز ريسيفر يسمى one shot، من مميزات هذا الجهاز فتح قنوات بي إن بكل سهولة، كما يمكن لصاحبه تحديثه كل فترة.

هناك الكثير من الطرق لاستقبال قناة تايم سيورت، ولعل جاء محمد حسنين، فني تركيب أجهزة الدش، أن يمكن استقبال قناة تايم سبورت عن طريق شراء 2 متر سلك دش وربطه بجاك التليفزيونات القديمة ومن ثم عمل بحث تلقائي.