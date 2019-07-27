طريقة إرسال الصور بدقة كاملة عبر الواتساب للأندرويد والأيفون

يقدم لكم موقع كلمة خدعة إرسال صور بدقة كاملة عبر الواتساب للأندرويد والأيفون، حيث أنه كما يعلم الكثير منكم أن تطبيقات التواصل، والمراسلة من جودة الصور التي يتم تبادلها بالمراسلة حيث يتم إرسال عدد كبير من الرسائل، والصور يوميا قد تصل إلى مليارات الرسائل يومياً كما في تطبيق واتساب فيتم ضغط الصور، وتقليل جودتها لتقليل التحميل والضغط على برنامج التراسل

وضغط الصور يؤدي إلى ظهور الصور بجودة ضعيفة، ويقلل من قيمة الصور، وجمالها، ويؤدي ذلك إلي عدم الرضا من قبل المستخدمين، والبحث عن طريقة أخرى لتبادل الصور مثل تطبيقات تبادل الملفات Share It و Mi Drop ، ولكن هذه الطريقة تصلح في حالة وجود المرسل، والمستقبل على مسافة متقاربة، ولكنها لا تصلح في نقل الصور من مكان لأخر بدقتها كاملة لذلك يقدم لكم موقع كلمة خدعة ارسال صور عالية الجودة عبر الواتساب عن طريق إتباع الخطوات التالية:

طريقة ارسال الصورة بدقة كاملة للأندرويد

_ يمكنك إرسال الصور بدقة كاملة عبر الواتساب ؛عن طريق إعادة تسمية الصور كملف بصيغة pdf ؛عن طريق مسح كلمة JPEG، وكتابة pdf بدلاً منها، وحفظ الملف مما يؤدي إلى حفظ الصورة بامتداد غَير امتداد الصور (سوف تصبح الصورة على هيئة ملف وليس صورة)، وتقوم بإرسال الملف الخاص بالصورة إلي المستلم، والطلب منه إعادة تسمية الصورة، ومسح pdf، وكتابة JPEG، وسوف تظهر الصورة بجودتها كاملة

طريقة ارسال الصورة بدقة كاملة للآيفون

_ يمكنك إرسال الصور بدقة كاملة عبر واتساب عن طريق حفظ الصور في تطبيق الملفات، ولكن أولا يجب تحديد ملف خاص بتطبيق موجود على الهاتف، أو على iCloud Drive، أو عن طريق استخدام ملف Word للصور التي تريد إرسالها إلى iCloud، وقم بحفظ الصور، وحدد جهة الاتصال التي تريد إرسال الصور لها ثم أضغط على علامة إضافة مرفق إلى رسالتك، وحدد خيار مستند بدلاً من خيار صورة، وهكذا يمكنك العثور على الصور، و إرسالها بدقة كاملة

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