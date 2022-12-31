طريقة إرسال رسائل نصية في واتساب تختفي تلقائياً فور قراءتها من حساب المستلم

أطلق تطبيق واتساب المملوك لشركة “ميتا”عدداً من الميزات التي لاقت استحسان المستخدمين حول العالم، وكان منها ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء التي تهدف للحفاظ على خصوصية المستخدم، غير أنَّها لا تزال تسمح ببقاء الرسالة في حساب المستلم لمدة 24 ساعة على الأقل ما يتيح له الفرصة بالتقاط لقطة شاشة والاحتفاظ بالرسالة، لذلك سوف نشرح اليوم عبر كلمة دون أورج طريقة حذف الرسالة من حساب المستلم تلقائياً فور قراءتها، عبر حيلة تعتمد على ميزة موجودة فعلاً في واتساب حالياً.

ميزة العرض لمرة واحدة في واتساب

يتضمَّن تطبيق WhatsApp حالياً ميزة “العرض لمرَّة واحدة” وهي ميزة تتيح للمستخدم إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي فور رؤيتها من قبل المستلم لمرَّة واحدة فقط، ورغم أنَّ موقع WaBetaInfo قد كشف مؤخَّراً أنَّ هذه الميزة يُمكن أن تُصبح أكثر تقدُّماً لتشمل الرسائل النصية، إلَّا أننا وبانتظار هذا التحديث يُمكننا الاستفادة من تلك الميزة الخاصة بالصور والفيديو لإرسال رسائل نصية تُرض لمرو واحدة عبر حيلة الكتابة على الصور في واتساب.

طريقة إرسال رسالة نصية تختفي فور قراءتها تلقائياً

ويُمكن إرسال رسائل نصية تختفي عند قراءتها تلقائياً اعتماداً على ميزة العرض لمرة واحدة عبر الخطوات التالية: