طريقة إيقاف تحديث التطبيقات في الايفون 2021

كما هو معتاد يتم تحديث تطبيقات iPhone و iPad تلقائيا ومع ذلك، قد يواجه بعض المستخدمين مشكلات في التحديث التلقائي مما يؤدي إلى تحديث التطبيق يدويا وذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح متجر التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بك.

انقر فوق أيقونة (الملف الشخصي) في الجزء العلوي من الشاشة.

انظر إلى التحديثات المعلقة وملاحظات الإصدار.

انقر على خيار “تحديث” بجوار أي تطبيق تريد تحديثه.

أو انقر فوق الخيار (تحديث الكل).

خطوات إيقاف تحديث التطبيقات على الآيفون

تستطيع إيقاف تحديثات البرامج على أجهزة iPhone التلقائي بسهولة ويسر عن طريق إعدادات iPhone، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية وهي كالتالي:

فتح الإعدادات على iPhone التي تريد إيقاف تشغيل البرامج التلقائية عليه. ثم قم بالذهاب إلى (AppStore & iTunes). اضغط على الخيار الخاص بكل برنامج على iPhone (إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للبرنامج)، والذي يتضمن: Wrote

apps

Use cellular data

Updates

Music

ومن ثم سيتم إيقاف تحديث التطبيقات والبرامج في iPhone والتنزيل تلقائيا.

كيفية إخفاء تطبيقات iPhone

يمكن إخفاء تطبيقات iPhone من خلال إعدادات iPhone، والتي يتم توفيرها لأولئك الذين يريدون إخفاء أي أي تطبيق، ولتطبيق عملية الإخفاء تابع الخطوات التالية:

انتقل إلى خيار الإعدادات على iPhone. اضغط على خيار “عام”. ثم انقر على خيار “القيود”. سيطلب منك النظام وضع كلمة مرور خاصة تختلف عن كلمة مرور iPhone. بعد ذلك حدد البرامج التي تريد إخفاءها من الشاشة وسيتم فتحها فقط بكلمة مرور التي تم وضعها مسبقا.

طريقة إيقاف تحديث التطبيقات على الآيفون

من خلال الفيديو التالي سيتم شرح طريقة إيقاف تحديث التطبيقات والألعاب على هواتف الآيفون تابع الفيديو وستتعرف على الخطوات بكل سهولة ويسر.