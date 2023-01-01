طريقة استرجاع كلمات المرور من المتصفِّح وتصديرها في ملف قابل للقراءة

أياً كان المتصفِّح الذي تستخدمه فإنِّه بات قادراً منذ مدة على حفظ واستعادة كلمت المرور الخاصة بالمواقع والمنصات التي تستخدمها وتسجيل الدخول دون الحاجة إلى إعادة كتابة كلمة المرور في كل مرَّة، لكن ماذا لو نسيت كلمة المرور وكنت بحاجة لتسجيل الدخول إلى موقعٍ ما على متصفِّح أو جهاز مختلف؟ عندها لا بد من استرجاع كلمات المرور من المتصفِّح بطريقة يُمكن قراءتها وإعادة استخدامها، وهذا ما سوف نوضحه في السطور القليلة القادمة.

استرجاع كلمات المرور المحفوظة من مُتصفّح جوجل كروم

إذا كنت تستخدم المتصفِّح الأشهر حول العالم جوجل كروم، يُمكنك الآن استرجاع كلمات المرور المحفوظة في المتصفِّح وتصديرها جميعاً في ملف واحد قابل للقراءة عبر الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة ( ⁝ ) الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من المتصفح، ثمَّ اذهب إلى “الإعدادات”. من القائمة الجانبية توجّه إلى قسم الملء التلقائي، ثمَّ اختر “مدير كلمات المرور” مرر للنزول إلى قسم “كلمات المرور المحفوظة” واضغط على زر القائمة ( ⁝ ) إلى جانب زرّ إضافة ثمَّ اختر “تصدير كلمات المرور”. عند ظهور مُربع تأكيد الخيار قم بالضغط على “تصدير كلمات المرور” سوف يُطلب منك أدخال كلمة مرور جهاز الكمبيوتر في حال كنت قد قمت سابقاً بتعيين كلمة مرور للحاسب، قبل أن تتمكَّن من تحديد مكان حفظ ملفّ كلمات المرور والضغط على “حفظ”.

استرجاع كلمات المرور المحفوظة من مُتصفّح فايرفوكس

أمَّا إذا كنت من مستخدمي متصفِّح فايرفوكس فيُمكنك استرجاع جميع بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور المحفوظة وتصديرها بملف واحد قابل للقراءة عبر الخطوات التالية:

افتح متصفح فايرفوكس واضغط على زر القائمة ( ☰ )، ثم اذهب إلى “كلمات المرور” Passwords. اضغط على زر القائمة ( … ) الموجود في الزاوية العلوية من المتصفِّح واختر “تصدير تسجيلات الدخول” Export logins. عند ظهور مُربع تأكيد الخيار قم بالضغط على “تصدير” Export. سوف يُطلب منك أدخال كلمة مرور جهاز الكمبيوتر في حال كنت قد قمت سابقاً بتعيين كلمة مرور للحاسب، قبل أن تتمكَّن من تحديد مكان حفظ ملفّ كلمات المرور والضغط على “حفظ”.

كما يُمكن عبر خطوات مشابهة استعادة وحفظ وتصدير كلمات المرور المحفوظة في المتصفح الذي تقوم باستخدامه لإعادة استخدام كلمات المرور في متصفح أو جهاز مختلف.