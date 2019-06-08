طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت علي البث الأرضي الرقمي للتلفزيون المصري

يبحث جميع محبي الكورة في مصر وخارجها عن تردد قناة تايم سبورت Time Sport علي النايل سات والتي سوف تقوم بنقل جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالاضافة بانها سوف تقوم بتغطية جميع الاحداث عن طريق البرامج الرياضية للتوك شو والتي سوف تستضيف اشهر المحليين والمشاهير للتعليق علي جميع المباريات علي الهواء مباشرة.

طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت

سنوضح لكم طريقة تشغيل تردد قناة تايم سبورت الجديد على النايل سات من خلال هذا التردد الموضح لكم بالجدول التالي، حيث ستنقل القناة الرياضية الجديدة جميع مباريات بطولة كاس الامم الافريقية 2019 لكرة القدم بداخل جمهورية مصر العربية.

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد القمر 27500 5/6 11449 H نايل سات

طريقة استقبال البث الأرضي الرقمي

الهيئة الوطنية للإعلام المصري نشرت مقطع فيديو علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب يوضح فيه كيفية استقبال القنوات الأرضية البث الرقمي على جميع الشاشات سواء كانت شاشة ال جي أو سامسونج أو غيرها من الشاشات الأخري التي تعمل بتقنية السمارت والفور كية.

كما سنوضح لكم كيفية استقبال القنوات الأرضية البث الرقمي على شاشات أل جي حتي يتمكن أصحاب تلك الشاشات ضبط تردد قناة تايم سبورت بكل سهولة.

اضغط زر الضبط.

اضغط آخر اختيار (جميع الإعدادات).

اختار (القنوات).

اختار (توليف وإعدادات القناه).

اختار (توليف تلقائي) ثم (هوائي) واضغط التالي.

اختار (بحث رقمي فقط) ثم التالي عندها سيتم البحث عن القنوات واضغط بعدها تم ومبروك عليك القنوات.

كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي علي شاشات سامسونج سمارت اندرويد

اضغط زر القائمة لتظهر قائمة الإعدادات.

اختار البث.

اختار الضبط التلقائي.

اختار بدء.

عندها سيتم البحث عن القنوات واضغط بعدها تم.

وختاما أوضحنا لجميع الجماهير المحبة كيفية استقبال التردد الجديد لقناة تايم سبورت time sports عن طريق البث الأرضي الرقمي للتلفزيون المصري، حيث يمكن الاطلاع علي الشرح المرفق بعالية من اجل أدخال التردد بكل سهولة علي جميع الشاشات والتلفزيونيات القديمة وكذلك الحديثة والذكية التي تعمل بتقنية الـ HD.