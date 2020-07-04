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طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة عرب سات الجديد 2020 اضبط وتابع أغاني الأطفال

بواسطة يسر

يبحث الآباء عن تردد قناة طيور الجنة الجديد من أجل متابعة الأغاني المميزة التي يتم تقديمها للأطفال من خلال القناة، والتي تزيد من معلوماتهم سواء من الناحية التعليمية أو من الناحية الأخلاقية، فقد ساهمت القناة في طرح العديد من المشكلات التي تخص الأطفال في صورة أغاني رائعة استمتع بها الأطفال وكان لها دور في تعديل سلوكياتهم، وسوف نوفر لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على الأقمار الصناعية.

1 تردد قناة طيور الجنة
2 تردد طيور الجنة عرب سات
3 أغاني طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة

في الفترة الماضية انقطعت قناة طيور الجنة من خلال القمر الصناعي نايل سات مما سبب إزعاج شديد لدى الأطفال، ولكن سرعان ما أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن توقف نقل أغاني طيور الجنة على النايل سات والبدء في استقبال القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد طيور الجنة عرب سات

ويمكن متابعة الآن الأغاني المفضلة لديكم على قناة طيور الجنة من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

  • التردد: 11310.
  • معامل الترميز: 3000 عمودي.

أغاني طيور الجنة

وهناك الكثير من الأغاني المميزة التي يقدمها العديد من الأطفال من خلال قناة طيور الجنة والتي تحمل في معانيها رسالة هامة للأطفال، ويقوم بتقديم الأغاني خالد المقداد ومعه العديد من الأطفال، سواء أكانوا أبنائه أو أطفال لديهم موهبة في الغناء، ومن أهم أغاني طيور الجنة الجديدة:

  • أغنية بيهون عليك.
  • أغنية على الروضة الحلوة.
  • أغنية ماما جابت بيبي.
  • أغنية قمر سيدنا النبي.
  • أغنية اللعب بالكهرباء.

فاستقبل الآن تردد قناة طيور الجنة عرب سات وتمتع بأفضل الأغاني المميزة التي تقدمها القناة للأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط أيضًا.

يسر

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

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