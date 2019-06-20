طريقة استقبال قناة تايم سبورت Time Sport على شاشة التليفزيون

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وكان التليفزيون المصري قد أوضح من قبل عن طريقة طريقة استقبال قناة تايم سبورت Time sport التي أطلقها التليفزيون المصري خصيصًا لمتابعة البطولة لكل عشاق الساحرة المستديرة ومتابعيها من داخل أراضي جمهورية مصري العربية، حيث تبث قناة تايم سبورت Time sport من خلال التليفزيون الأرضي عن طريق الاريال العادي، كما تبث عبر قمر نايل سات الصناعي مقدمه باقة من أفضل الاستديواهات التحليلية التي يعمل على تقدميها نخبة من أفضل الإعلاميين والنقاض الرياضيين في مصر.

طريقة استقبال قناة تايم سبورت

أكدت الهيئة الوطنية للإعلان بث قناة تايم سبورت Time sport بصورة مجانية غير مشفرة لجميع متابعي الكرة في مصر كما يمكن استقبال القناة عبر أجهزة الرسيفر من خلال تردد 11449 باستقطاب H ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، ويذكر أن القناة لن تبث المباريات على الرسيفرات بل ستبثها فقط من خلال الترددات الأرضية من خلال البحث في تردد UHF 32.

طريقة تشغيل قناة تايم سبورت على التلفزيون الارضي

هناك طرق مختلفة لاستقبال قناة تايم سبورت على شاشة التليفزيون الأرضي، ففي حالة وجود إريال داخل بالتليفزيون قم بفصل جاك الدش وابدأ بالبحث عن ترددات UHF و VHF وستكون القناة أقرب للقناة الثانية الأرضية وسيكون تردد UHF هو الأفضل لاستقبال القناة من حيث الصورة والصوت، وفي حالة عدم وجود الاريال يمكن شراء اريال خارجي وتوصيله بالتليفزيون والبدء في اتباع نفس الخطوات السابق ذكرها.

طريقة استقبال قناة Time Sport على الريسيفر

يمكن شراء فلاشة يتم بيها في محلات الدش وهي عبارة عن جهاز صغير يتيح استقبال البث الارضي على الرسيفر بعد توصيلها بالرسيفر، ويتراوح سعر الجهاز من 20 إلى 30 جنيه، ويجب التأكد قبل شراء الجهاز أن نوعية الريسيفر تستقبل هذه الفلاشة دون مشاكل، وهناك طريقة أخرى لاستقبال القناة على الريسيفر من خلال استخدام الدش كجهاز إريال عن طريق عدة طرق مختلفة:

فصل الكهرباء عن جهاز الريسيفر ثم اختيار القناة الثانية الارضية وقد بإدخال سلك الدش في فتحة “الجاك” المتواجدة خلف جهاز التليفزيون ثم قم بالبحث عن القناة في ترددات UHF و VHF وحفظ القناة في قائمة التليفزيون. كما يمكن استخدام سماعة تليفون سامسونج للعمل كاريال يتم استقبال البث الأرضي من خلالها إلى شاشة التليفزيون ويتم ذلك عن طريق إدخال طرف السماعة في فتحة “الجاك” الخاصة بالتليفزيون وللحصول على أفضل صورة ممكنة أحرص على أن يكون سلك السماعة ممدود، ثم قم بالبحث بعد ذلك عن الترددات كالطريقة السابقة.

طريقة تشغيل البث الأرضي لمشاهدة قناة Time Sport على أجهزة الكمبيوتر

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية على أجهزة الكمبيوتر من خلال استقبال البث الأرضي على الكمبيوتر عن طريق شراء فلاشة صغير تكلفتها تقريبًا في حدود الـ 25 جنيه وتكون متاحة في محلات الكمبيوتر المختلفة، ومحلات الدش ويجب أن يكون مدون على الفلاشة إحدى الكلمتين “DVBT” أو “DVBT2” ويتم توصيل الجهاز عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI وهو موجود أيضًا في محلات الكمبيوتر ويبدأ سعره من 15 جنيه ثم ابدأ البحث عن القناة بنفس الطريقة العادية.

استديوهات قناة تايم سبورت التحليلية لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

حرص القائمين على قناة Time Sport تايم سبورت على التعاقد والاتفاق مع باقة مميزة من أفضل محللي المباريات الموجودين في مصر لتحليل ومتابعة مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلى مباريات المنتخبات العربية والأفريقية الهامة، وتضمن القناة أبرز الإعلاميين بداية من الكابتن أحمد شوبير وحازم إمام وسيف زاهر وكريم خطاب وأيمن يونس ومجموعة أخرى من أفضل المحللين الكرويين والإعلاميين الرياضيين، بالإضافة إلى فقرة خاصة بالتحكيم والفار يقدمها رئيس لجنة الحكام السابق جمال الغندور.