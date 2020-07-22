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طريقة الاشتراك في برنامج انت في البيت..”تلفزيون البحرين”

بواسطة زكريا منير
برنامج انت في البيت البحريني

طريقة الاشتراك في برنامج انت في البيت، هو برنامج إذاعي يبث على تلفزيون البحرين ويهدف لمكافأة الملتزمين بمبدأ التباعد الإجتماعي في ظل جائحة كورونا والحاجة للبقاء في المنزل، ويرتبط البرنامج  بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي ستقوم بتزويد البرنامج “انت في البيت” بقائمة أرقام المسجلين في تطبيق مجتمع واعي وهو تطبيق آخر يقوم بإصدار تنبيهات لمستخدمه بوجود حالات إيجابية بفيروس كورونا قريب منه قبل وقوع عملية الإختلاط. وتأكد هيئة المعلومات على وجود آلية للسحوبات تتم بشكل عشوائي وتتسم بالشفافية والحيادية في إختيار الأرقام.

برنامج انت في البيت

ويستقر الإختيار الإلكتروني على عشرة أرقام بشكل عشوائي، التي تفرز من من خلال قاعدة بيانات الأرقام الخاصة بالمسجلين فعلياً في برنامج تطبيق واعي، حيث ان جميع بيانات المسجلين محفوظة لدى هيئة المعلومات والتي تكون مشفرة ولا يتم مشاركتها لأي جهة تحت أي طائل.

تتم عملية الإختيار وفق نظام “مساند” للبرنامج عبر إرسال طلب إلكتروني مدقق ومحايد يختار عشرة أرقام بشكل عشوائي دون تدخل من الفريق. في وقت لاحق، يتم الإتصال بالرقم المقترع عبر تطبيق WhatsApp ويتوجب على الشخص فتح الكاميرا وإظهار رقم المنزل على الأقل بغرض إثبات تواجده في المنزل تحقيقاً لمبدأ التباعد الإجتماعي، التي بات سمة أساسية في المجتمع البحريني. مع التوضيح انه يتم إعلان أرقام المسجلين مباشرة خلال فقرات برنامج “انت في البيت” على، قناة البحرين، الذي يستمر على مدار اليوم، من خلال إتصال الإعلامية مريم بوكمال بالأرقام المختارة عشوائياً لكي يتم مكافأتهم بجائزة قيمتها ألف دينار بحريني.

حيث تعتبر فكرة (برنامج انت في البيت؟) أمراً محفزاً للإلتزام بتعليمات الحكومة التي تشدد على ضرورة إعتماد التباعد الأجتماعي، للحد من إنتشار فيروس كورونا في، البحرين،

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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