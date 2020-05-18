طريقة التسجيل في برنامج السارية 2020| تفعيل الإشتراك عبر الرابط الإلكتروني alsarya.tv

تعرف على أرقام برنامج السارية وطريقة الإشتراك في برنامج مسابقة السارية التي تذيعها قناة البحرين الأولى، السارية برنامج لتقديم لموروث الشعبي المنوع وترعاه شركة بتلكو، و هناك أرقاماً مليونية لعدد الجماهير التي تشارك في السارية 2020، ويتم الإشتراك من خلال تضمين المعلومات الأساسية وهي البيانات الشخصية على موقع السارية https://www.alsarya.tv. ثم من تقع عليه القرعة الإلكترونية يتم الإتصال به للإجابة على ثلاثة أسئلة على الهواء مباشرة، لربح 100 دينار أو 200 دينار أو 500 دينار كحد أقصى.

برنامج السارية

وتدعم شركة الإتصالات بتلكو برنامج “السارية” بالجوائز النقدية التي يصل إجماليها إلى مئة ألف دينار بحريني، ويهدف برنامج السارية إلى إحياء الموروث الشعبي لمملكة البحرين من مفردات وأمثال والغوص وتاريخ حكام البحرين. وتم إطلاق البرنامج بتوجهيات من ناصر بن حمد آل خليفة كبديل عن برنامج ناصر بن حمد الرمضاني، بسبب الظروف المتعلقة بفيروس كورونا والحاجة لمنع التجمع. ويستمر عرض برنامج السارية الذي يبث من قرية رأس الحيان التراثية، إلى فترة فترة العيد في ثالث أيامه مقدماً لإتاحة الفوز بسيارات الى جنب جوائز نقدية.

كيفية الإشتراك في برنامج السارية

فيمكنك للراغبين في ربح الجوائز النقدية تسجيل بياناتهم بالإسم الثلاثي،رقم الهاتف، الرقم الشخصي CPR، على موقع السارية على الأنترنت. وأما لدخول السحوبات للفوز بالسيارات فيتطلب إرسال رسالة نصية قصيرة SMS تحتوى على كلمة “موروث”،وبمجرد إرسال كلمة قصيرة بنجاح، على الأرقام المرادفة لشركة الإتصالات الخاصة بك (94444 بتلكو)، (94499 زين)، (88880 STC) سيتم تفعيل إشتراكك في سحوبات السيارات ويكفي رسالة واحدة على الأقل لدخول السحوب العشوائية حتى السحب النهائي.

أرقام برنامج السارية