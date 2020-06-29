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طريقة التسجيل في Netflix بدون فيزا والحصول على شهر مجاني

بواسطة زكريا منير
طريقة عمل حساب نتفلكس بدون فيزا

نوضح خطوات التسجيل في نتفليكس والمتطلبات الرئيسية لإنشاء العضوية بشكل مجاني وبدون فيزا. وتعتبر شركة نتفليكس واحدة من الشبكات الأكثر توسعاً في خدمة توفير العروض التلفزيونية وا والفديوهات بحسب الطلب، وهي شركة ترفيهية أمريكية تأسست من طرف ريد هاستنغز و مارك راندولف في عام 1997، وقد تطورت في مشاركة البث الحي على الأنترنت وتوزيع الفيديوهات والأفلام.

1 نتفليكس
2 الإشتراك في نتفليكس بدون فيزا
3 طريقة عمل حساب في Netflix

نتفليكس

أينما كنت وفي أي وقت يمكنك مشاهدة أفلامك المفضلة عبر الأنترنت أو مباشرة بواسطة التلفزيون الذكي، بمجرد تفعيل عضويتك بنجاح في نتفليكس الأمر الذي يتطلب فيزا كارد. عن طريق موقع نتفليكس يمكنك البدء بإختيار باقة خطة الإشتراك المناسبة لك (أساسية، قياسية، مميزة). مقابل رسوم شهرية ثابتة، على ان يكون لك الحرية في إسترداد كامل المدفوعات في غضون 21 يوماً من عملية الدفع وتاريخ إنشاء العضوية.

بمجرد إمتلاك حساب نتفليكس يمكنك تسجيل دخولك الفوي عبر الموقع الإلكترون في الويب netflix.com، لمشاهدة برامج تلفزيونية وأفلام عالمية لا حصر لها من خلال أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهاتف والحواسيب اللوحية. أو على أي جهاز متصل بالأنترنت يكون مثبت عليه تطبيق Netflix كالأجهزة الذكية أو مشغلات بث الوسائط  أو وحدات التحكم في الألعاب.

الإشتراك في نتفليكس بدون فيزا

تتراوح أسعار الإشتراكات الشهرية في نتفلكيس بين  US$ 7.99 و US$ 14.99، ويتم إحتساب نفس التكلفة شهرياً بشكل تلقائي من بطاقة الإئتمان ما لم تقوم بإلغاء العضوية الصالحة. ويمكنك الإشتراك في netflix بعد إستخدام VPN مناسب لا يكتشفه نتفليكس للتسجيل بعنوان ip أمريكي، مما يعطيك تجربة مجانية لمدة 30 يوماً.

 طريقة عمل حساب في Netflix

  • الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بـ Netflix على الشبكة العنكبوتية.
  • قم بإدخال بريدك الإلكتروني ثم إتمم الخطوة بتوليد كلمة مرور  لحساب نتفلكس.
  • تحديد خطة الإشتراك التي تلائم بسعر شهري ثابت وبدون أي رسوم إضافية
  • بمجرد ملئ بيانات بطاقة الإئئتمان أو بطاقة المدين. تكون العضوية فعالة ويتم فرض رسوم الخدمة بشكل شهري إلى أن تلغى العضوية.
  • بإمكان إلغاء العضوية في أي وقت تشاء، من دون عقود ولا إلتزامات مالية.

وتصدر نتفلكس تنويهاً بأن  توفر الدقة العالية HD والدقة الفائقة (Ultra HD) لمحتواها يخضع لخدمة الأنترنت وإمكانيات جهاز المستخدم نفسه. ولا يتوفر كامل المحتوى بالجودة العالية أو الفائقة أيضاً.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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