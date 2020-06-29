طريقة التسجيل في Netflix بدون فيزا والحصول على شهر مجاني

نوضح خطوات التسجيل في نتفليكس والمتطلبات الرئيسية لإنشاء العضوية بشكل مجاني وبدون فيزا. وتعتبر شركة نتفليكس واحدة من الشبكات الأكثر توسعاً في خدمة توفير العروض التلفزيونية وا والفديوهات بحسب الطلب، وهي شركة ترفيهية أمريكية تأسست من طرف ريد هاستنغز و مارك راندولف في عام 1997، وقد تطورت في مشاركة البث الحي على الأنترنت وتوزيع الفيديوهات والأفلام.

نتفليكس

أينما كنت وفي أي وقت يمكنك مشاهدة أفلامك المفضلة عبر الأنترنت أو مباشرة بواسطة التلفزيون الذكي، بمجرد تفعيل عضويتك بنجاح في نتفليكس الأمر الذي يتطلب فيزا كارد. عن طريق موقع نتفليكس يمكنك البدء بإختيار باقة خطة الإشتراك المناسبة لك (أساسية، قياسية، مميزة). مقابل رسوم شهرية ثابتة، على ان يكون لك الحرية في إسترداد كامل المدفوعات في غضون 21 يوماً من عملية الدفع وتاريخ إنشاء العضوية.

بمجرد إمتلاك حساب نتفليكس يمكنك تسجيل دخولك الفوي عبر الموقع الإلكترون في الويب netflix.com، لمشاهدة برامج تلفزيونية وأفلام عالمية لا حصر لها من خلال أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهاتف والحواسيب اللوحية. أو على أي جهاز متصل بالأنترنت يكون مثبت عليه تطبيق Netflix كالأجهزة الذكية أو مشغلات بث الوسائط أو وحدات التحكم في الألعاب.

الإشتراك في نتفليكس بدون فيزا

تتراوح أسعار الإشتراكات الشهرية في نتفلكيس بين US$ 7.99 و US$ 14.99، ويتم إحتساب نفس التكلفة شهرياً بشكل تلقائي من بطاقة الإئتمان ما لم تقوم بإلغاء العضوية الصالحة. ويمكنك الإشتراك في netflix بعد إستخدام VPN مناسب لا يكتشفه نتفليكس للتسجيل بعنوان ip أمريكي، مما يعطيك تجربة مجانية لمدة 30 يوماً.

طريقة عمل حساب في Netflix

الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بـ Netflix على الشبكة العنكبوتية.

قم بإدخال بريدك الإلكتروني ثم إتمم الخطوة بتوليد كلمة مرور لحساب نتفلكس.

تحديد خطة الإشتراك التي تلائم بسعر شهري ثابت وبدون أي رسوم إضافية

بمجرد ملئ بيانات بطاقة الإئئتمان أو بطاقة المدين. تكون العضوية فعالة ويتم فرض رسوم الخدمة بشكل شهري إلى أن تلغى العضوية.

بإمكان إلغاء العضوية في أي وقت تشاء، من دون عقود ولا إلتزامات مالية.

وتصدر نتفلكس تنويهاً بأن توفر الدقة العالية HD والدقة الفائقة (Ultra HD) لمحتواها يخضع لخدمة الأنترنت وإمكانيات جهاز المستخدم نفسه. ولا يتوفر كامل المحتوى بالجودة العالية أو الفائقة أيضاً.