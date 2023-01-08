طريقة تحضير ومكونات كيكة الموز بقطع الشوكولاتة اللذيذة

كيكة الموز الشهية المحببة عند الكثير لكونها ذات مذاق شهي ومغذية لتوافر بها الموز الذي يحتوي على فيتامين “بي6” وغني أيضاً بالمغنسيوم والبوتاسيوم الهامة لخفض ضغط الدم، كما أنها تُعد من الحلوى الاقتصادية فجميع مكوناتها متوفرة في كل مطبخ، الآن سوف نتناول طريقة سهلة لتحضير كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة الموز

٢ ثمرة من الموز الطازج.

بيضتان كبيرتان.

كأس إلا ربع كبير من السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة.

نصف كأس كبير من الزبدة المذابة.

كوب ونصف كبير من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

كأس كبير من عين الجمل المجروش.

طريقة تحضير كيكة الموز

نقوم يهرس الموز جيدا بالشوكة، ثم ضيفي إليه الفانيلا والبيض والسكر، ثم اخفقي المكونات سويا بالخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق. نضيف الدقيق بعد نخله والبيكنح باودر والزبدة والملح إلى خليط الموز، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، حتى تحصلي على خليط كريمي. نسكب خليط الموز في قالب الكيك بعد دهنه بالزبدة، ثم زينيه بعين الجمل. ندخل قالب الكيك فرن ساخن، ثم اتركيه لمدة ثلاثون دقيقة على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج كيكة الموز.

مكونات عمل كيكة الموز بقطع الشوكولاتة

٢ بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة من الفانيلا.

كوب كبير من السكر.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

كأس كبير من الحليب.

كوبان كبيران من الدقيق.

بيكنج بودر.

كوب كبير من الموز المهروس الطازج.

١/٢ كأس كبير من قطع الشوكولاتة.

طريقة تحضير كيكة الموز بقطع الشوكولاتة