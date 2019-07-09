طريقة تسديد فاتورة النت وكيفية التواصل مع خدمة عملاء انترنت WE

طريقة تسديد فاتورة النت نظراً لأهمية خدمة الانترنت المنزلي المقدمة من شركة WE للاتصالات، فإنها توفر رقم خدمة العملاء الدعم الفني لمساعدة العملاء عند حدوث مشكلة في الانترنت المنزلي، ولعل السبب الحقيقي وراء حدوث الانقطاع سوء الأحوال الجوية، أو مشكلة في أسلاك التليفون الأرضي، وهو ما يمكن التغلب عليه عند الاستعانة بخدمة الدعم الفني المقدمة من الشركة على مدار اليوم.

كيفية الوصول لخدمة عملاء انترنت WE:-

يدخل العميل على خدمة عملاء انترنت WE من خلال الرابط.

يختار العميل كلمة انشاء دردشة و لايف شات، ثم يكتب الاسم بالكامل ورقم الهاتف الجوال ورقم التليفون الأرضي.

يختار العميل الخدمة التي يرغب في الاستفسار عنها مثل خدمات الخط الأرضي، أو مشكلة الانترنت، أو خدمات الجوال المقدمة من شركة WE.

سيقوم أحد المسئولين بالرد الفوري لحل المشكلة، أو رفعها لقسم الأعطال.

رقم خدمة عملاء انترنت WE:-

عهدت شركة المصرية للاتصالات على نفسها توفير كافة الخدمات للعميل المستخدم شبكة المحمول الرابعة WE، ولهذا توفر خدمة التحدث ألياً مع العميل عن طريق الخط الساخن أو الرقم الأرضي أو الإيميل، كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الانترنت المنزلي، ومعرفة العروض الجديدة والخدمات المقدمة من الشركة، ووضعت عدة أرقام أمام العميل لسهولة التعامل، وكانت على النحو التالي:-

111 من أي تليفون أرضي————- الموقع الرسمي.

01555000111 من أي تليفون أرضي أو هاتف محمول.

19777 من أي هاتف محمول.

[email protected] هو البريد الإلكتروني الخاص بخدمة عملاء انترنت we.

طريقة تسديد فاتورة النت.

ويمكن دفع فاتورة الانترنت بالدخول على موقع we، وكتابة البريد الالكتروني وكلمة السر، وضرورة التسجيل من خلال البريد الوارد على الإيميل الخاص بالعميل، ثم الضغط على اختيار تأكيد لتفعيل الاشتراك, ويمكنك الإستعلم عن باقات شبكة المحمول الرابعة We وأجدع كرت

ثم يدخل العميل على الحساب لاختيار الوسيلة المناسبة للدفع والمتمثلة في فودافون كاش أو خدمة بي إي إي، أو خدمة ممكن أو خدمة خدمات أو خدمة دفع البريد المصري أو خدمة مصاري أو خدمة فوري أو خدمة واي

نصائح المصرية للاتصالات لتسريع الانترنت:-

لابد من الاقتراب من الراوتر . بقدر المستطاع.

توصيل سلك التليفون الأرضي مع الراوتر مباشرة.

إبعاد سلك الخط الأرضي عن السلوك الأخرى.

لابد وأن يكون سلك الانترنت خالي من الوصلات.

على العميل تغيير الباسورد الخاص بالواي فاي و صفحة الراوتر.