طريقة تنزيل تردد قناة تايم سبورت الأرضي عن طريق طبق الدش دون الحاجة لشراء أريال

أصبحت الآن قناة تايم سبورت التردد الأرضي هو أهم ما يبحث عنه الكثير من المصريين الآن بعد أن تم التأكيد على أن جميع المباريات سيتم إذاعتها على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، وهذا ما جعل الكثير يطلب طريقة تنزيل تردد قناة تايم سبورت الأرضي، ولذلك كشف أحد خبراء الفضائيات عن أسهل طريقة لمشاهدة قناة تايم سبورت التردد الأرضي دون الحاجة لشراء أريال خارجي، والطريقة تعتمد على تحويل طبق الدش إلى أريال خارجي، يتم من خلاله استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي، كل ما هو مطلوب فقط هو شراء وصلة لتحويل وصلة الدش إلى وصلة أرضي.

طريقة تنزيل تردد قناة تايم سبورت الأرضي عن طريق الدش

أولا يجب عليكم شراء وصلة صغيرة لا يتعدى سعرها 10 جنيهات، وهي وصلة تحويل فتحة سلك الدش إلى أرضي. ثانيا نقوم بتركيب هذه الوصلة في طرف السلك الذي تم توصله في الريسيفر. ثم نقوم بتوصيل الوصلة بعد ربطها بسلك الريسيفر في فتحة التردد الأرضي الموجود خلف الشاشة. نغلق الريسيفر، ونقوم بعمل بحث تلقائي على القنوات الأرضية الموجود في إعدادات التليفزيون. بعد نهاية البحث ستجد قناة تايم سبورت التردد الأرضي تظهر بجودة متوسطة. هذه الطريقة تعتمد على جعل طبق الدش هو الأريال الخارجي الذي يستقبل التردد الأرضي.

تبدأ بطولة أمم أفريقيا 2019 اليوم في مصر في تمام الساعة التاسعة، مباراة مصر وزيمبابوي، وجميع المباريات ستكون مذاعة فقط على قناة تايم سبورت التردد الأرضي، ولن تقدمها أي قناة أخرى على التردد الفضائي سوى مجموعة قنوات بي أن سبورت الرياضية المشفرة.