كثيرًا ما نتصفح موقع تويتر والذي بات أمرًا روتينيًا وبشكل يومي وربما معظم ساعات اليوم، للتعرف على الأحداث والقصص التي تجري في جميع أنحاء العالم، وقد تصادفنا مقاطع فيديو تنال إعجابنا ونرغب في تنزيلها أو الاحتفاظ بها على الكمبيوتر أو على الهاتف المحمول لمشاركتها مع الأصدقاء أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وغيرها من التطبيقات الخاصة بالتراسل والمحادثات الفورية، وفي هذه المقالة نستعرض طريقة تنزيل مقاطع الفيديو من موقع تويتر على الحاسوب الشخصي والهاتف الذكي بشكل مبسط وسهل وميسر.

تنزيل مقاطع الفيديو من موقع تويتر

طريقة تنزيل مقاطع الفيديو من موقع تويتر على الكمبيوتر والهاتف الذكي

هذا الأمر يتكون من شقين أولهما التنزيل لمقاطع الفيديو على الكمبيوتر، والثاني التزيل على الهاتف الذكي وفيما يلي بيان ذلك:

تنزيل مقطع فيديو من تويتر على الكمبيوتر

لتحقيق ذلك يمكن استخدام أحد الموقعين اللذين يعملان بنفس الطريقة وهما

موقع (Save Tweet Vid).

موقع (Twitter Video Downloader) .

في حال استخدام Save Tweet Vid فيتم باتباع الخطوات التالية:

نسخ الرابط المباشر للتغريدة التي تحتوي على مقطع الفيديو المرغوب بتنزيله.

فتح الموقع، ثم لصق الرابط في حقل النص الفارغ.

الضغط على خيار (تنزيل) Download.

اختيار أحد ثلاث خيارات مختلفة تتعلق بالدقة، لاختيار المناسب

وأخيرًا النقر على زر (تنزيل) الموجود بجوار حجم الملف الذي تريد تنزيله، وسيبدأ تنزيل المقطع بشكل تلقائي.

وهناك طريقة أخرى للتنزيل يمكن اللجوء إليها وهي مسح رمز الاستجابة السريعة في أسفل الصفحة لتنزيل الملف في هاتفك أو جهازك اللوحي.

تنزيل مقاطع فيديو من تويتر في أندرويد

ويمكن تنزيل مقاطع الفيديو من تويتر في هاتف الذي يعمل بنظام تشغيل الأندرويد باستخدام تطبيق (Download Twitter Videos) بسرعة وسهولة، باتباع الخطوات التالية: