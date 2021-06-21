طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 وهدايا 9999 جوهرة

يتواصل بحث آلاف اللاعبين عن شحن جواهر فري فاير بشكل سريع ومؤكد، من أجل الحصول على الماسات والألماس التي تساعدهم على تخطي المستويات المتقدمة من اللعبة، في الوقت الذي أتاحت فيه اللعبة الإلكترونية الأشهر، الحصول على 9.999 جوهرة من خلال الاشتراك في حدث عجلة الربيع عبر الموقع الرسمي للعبة، وفي حالة الفوز يمكنك الحصول على الهدايا والمكافآت.

شحن جواهر فري فاير

يمكن شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني، إلا أنه قد يكون غير مؤكد ومن مصدر غير موثوق، في حين يمكن الحصول على الجواهر التي تريد الحصول عليها بشكل أكيد وسريع، من خلال تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game، ثم كتابة وتدوين رقم معرف اللاعب الخاص بك، أو ما يُطلق عليها رقم الـ id، ثم اختيار اللعبة التي تريد شحنها، ثم اختيار كمية الجواهر التي تريد شراؤها، ثم بعد ذلك الضغط على طلب الشراء او موافق أو إرسال، وعلى الفور سيصلك رسالة بالتفاصيل وقبول العرض والخصم من حسابك.

كيفية إستبدال المكافآت

أما عن إمكانية الحصول على المكافآت واستبدالها، فيتم من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للعبة، ثم كتابة كود الاستعادة الذي يتكون من 12 حرف، تتألف تلك الحروف من حروف كبيرة و أرقام، ثم اضغط على الردهة في داخل اللعبة للحصول على الذهب و الجواهر سيتم اضافتها داخل محفظة الحساب اوتوماتيكياً.

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مع الأخذ في الاعتبار أن يكون كود التسجيل ساري الصلاحية، كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء في حال واجهتك اية مشاكل تقنية.