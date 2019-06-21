طريقة ضبط قناة تايم سبورت التردد الأرضي لمتابعة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

تتجه جميع الأنظار إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في جمهورية مصر العربية والتي تبدأ فعاليتها اليوم بالمباراة الافتتاحية بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، ويتم اذاعة البطولة على قناة تايم سبورت “Time Sport” التردد الأرضي بالإضافة إلى القنوات التي لها حق البث الكامل لبطولة أمم أفريقيا.

قناة تايم سبورت

طرحت الهيئة الوطنية للإعلام قناة تايم سبورت على التردد الأرضي للقناة الثانية لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لمتابعة منتخب مصر في البطولة التي يتم تنظيمها على أرض مصر، وليشاهد الجميع المباريات على البث الأرضي بعيداً عن الشبكات التي تحتكر البطولات الكبيرة وتشفرها وتبيع البث بأرقام كبيرة على متابعي اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم ودعماً لمنتخب مصر الذي يسعى لتحقيق البطولة على أرض مصر.

طريقة ضبط قناة تايم سبورت

يمكنكم تشغيل قناة تايم سبورت على التردد الأرضي من خلال كابل الدش ووصلة تليفزيون عادية “convert” وتبلغ قيمتها 5 جنيهات وتباع في محلات الدش، وتعمل هذه الوصلة عن طريق خلع سلك الدش من جهاز الرسيفر وتوصيله في الوصلة ثم وضعه في جاك الشاشة بعيداً عن الرسيفر مع التأكد بأن التليفزيون يدعم امكانية استقبال البث الرقمي:

– الذهاب إلى الإعدادات.

– الذهاب إلى القنوات.

– توليف إعداد القناة.

– توليف تلقائي.

– بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل.

– اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت.

وبهذا تكون قد حصلت على قناة تايم سبورت على التردد الأرضي الذي ينقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومتابعة مباراة الافتتاح اليوم بين مصر وزيمبابوي ومتابعة أخبار البطولة.