طريقة عمل الثوم البودر.. تعرفي على الخطوات وحضريه بسهولة في المنزل

يعتبر الثوم البودر من أهم التوابل في المطبخ العربي، حيث أصبح The Garlic Powder أحد أهم العوامل لإنجاح الكثير من الطبخات اللذيذة والمفضلة على مائدة الأسرة العربية من الخليج العربي للمحيط، تهدف طريقة عمل الثوم البودر إلى تجفيف الثوم وجعله جاف بدون ماء بدون ماء داخله، ومن ثم طحنه وتحويله لبودر جاهز للإستخدام لفترة طويلة من الشهور.

طريقة عمل الثوم البودر

1- خلال فترة حصاد الثوم، يكون أمامك فرصة جيدة لتحضير كمية مناسبة بأسعار جيدة منه.

2- أهم خطوة في طريقة عمل الثوم البودر في المنزل هي التجفيف، حيث يتم التجفيف بعدة طرق، إما عن طريق تشغيل الفرن على أعلى درجة، ثم إيقاف التشغيل وتجفيف الثوم على سخونة الفرن، إما وضع الثوم في الشمس، أو وضع الثوم في الفرن على أقل درجة حرارة حتى يُخرج كل الماء الموجود به ويجف.

3- أول خطوة نقوم بتقشير فصوص الثوم، ثم تقطيع كل فص شرائح رفيعة جدًا.

4- نرص شرائح الثوم في صينية وندخل الفرن الذي قمنا بإيقاف تشغيله، حيث يتم التجفيف على سخونة الفرن فقط.

5- بعد جفاف شرائح الثوم، نضعها في مطحنة التوابل.

6- نضع الثوم البودر في برطمانات محكمة الغلق.