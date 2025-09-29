طريقة عمل الصور بالذكاء الاصطناعي Gemini كالمشاهير ترند احضن نفسك وانت طفل

في الفترة الأخيرة أصبح ترند الصور بالذكاء الاصطناعي Gemini حديث منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتسابق المستخدمون لإنشاء صور مذهلة تجمع بين الحنين إلى الماضي والخيال العلمي، أبرزها ترند “احضن نفسك عندما كنت طفلاً” الذي حصد ملايين المشاهدات، هذه الظاهرة الجديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل، وتحديداً عبر منصة Gemini ونموذج الصور الجديد Nano Banana الذي يتيح للمستخدمين عمل صور غير مسبوقة بدقة عالية.

ترند الصور بالذكاء الاصطناعي

عمل صور بالذكاء الاصطناعي هو تحدي بصري جديد يتيح لأي شخص إنشاء صورة سيلفي تضمه مع نسخة طفله الرضيع أو مع صور بأساليب فنية مختلفة، ليبدو المشهد وكأنه مقتطع من فيلم سينمائي. يقوم نموذج Nano Banana بتحليل ملامح وجه المستخدم ثم يعيد تركيبها عبر أطياف عمرية مختلفة، مع تطبيق تأثيرات بصرية مثل الإضاءة الدافئة أو إطار البولارويد أو تأثيرات VHS، ما يمنح الصورة إحساسًا واقعيًا وعاطفيًا في آنٍ واحد.

خطوات إنشاء الصور على Gemini

الانضمام إلى الترند الصور أصبح بسيط ولا يحتاج إلى خبرة تقنية:

الدخول إلى منصة Gemini أو AI Studio من خلال حساب Google.

اختيار خيار Generate Media ثم تحديد نموذج الصور Nano Banana.

رفع صورة شخصية واضحة بوجه مكشوف وإضاءة جيدة.

كتابة وصف تفصيلي (Prompt) يحدد النمط، الألوان، الإطار، ووضعية الصورة مثل “سيلفي مع نسخة طفلي الرضيع”.

ويمكن تجربة أكثر من محاولة للحصول على أفضل نتيجة ثم تنزيل الصورة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

سر الشعبية الكبيرة للترند

يكمن سر نجاح هذا الترند في قدرات الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور طبيعية تبدو وكأنها حقيقية وليست مجرد تعديل بسيط. بدلاً من دمج وجه على جسم آخر، يقوم النموذج بإعادة بناء التفاصيل الدقيقة للوجه والشعر والعينين والنسب، ما يجعل الصورة متناسقة وخالية من العيوب الظاهرة، هذا التطور رفع سقف توقعات المستخدمين وأطلق العنان لإبداعهم في ابتكار مشاهد فنية جديدة.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

رفع صورة عالية الدقة وبإضاءة جيدة.

كتابة وصف دقيق ومفصل للصورة المطلوبة.

تحديد الأسلوب الفني مثل (Polaroid، Retro Studio، Sepia).

استخدام أوضاع مختلفة مثل “Mirror Selfie” أو “Fantasy Glow” لإضافة طابع مميز.

يتوقع خبراء التقنية أن يستمرلترند عمل الصور بالذكاء الاصطناعي في النمو مع إطلاق تحديثات جديدة من جوجل Gemini، إذ أن دمج الذكاء الاصطناعي بالصور الشخصية فتح آفاقًا واسعة للتعبير الفني وإحياء الذكريات بأساليب مبتكرة، وبذلك، أصبح ترند إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي Gemini مثال حي على كيفية تحوّل التقنيات الحديثة إلى ظواهر اجتماعية تشعل السوشيال ميديا وتغير شكل المحتوى البصري.